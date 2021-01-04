【器官捐贈】愛子幼年肝硬瀕死獲換肝續命　醫生媽媽推廣器官捐贈：救得一個得一個

▲ 周嘉歡退休後仍積極推廣器官捐贈，希望幫到有需要的人。

退休前是伊利沙伯醫院內科部門主管，返工時間每天朝7晚11，但仍抽出私人時間推廣器官捐贈，還親自率領本港的器官受贈者運動員參加國際運動比賽。她4年前退休，仍十分積極投入義務工作，疫情期間製作了13集的電台節目，宣揚器官移植的重要性。周嘉歡醫生直言，現時不少人對器官捐贈，仍存有忌諱，但她自言絕不放棄：「我不理回報，救得一個得一個。」

周醫生小時候志願是做太空人，但因家中經濟環境，被迫要離開校園。「中四時父母要求我輟學出來工作幫補家計，但我很喜歡讀書，不肯屈服。」於是性格堅強的周醫生便獨自搬出來住，替人補習開始半工讀的生活。

沒有家人在身邊，半工讀終於捱出病。「我患上重感冒發高燒，整個人趴在課室的枱上，當時有位老師給我30元，並叫我去睇醫生，當時我很感動，覺得世界上仍有人對我好，我下定決心繼續捱下去。」中七畢業後，讀理科的周醫生成績優異，她在老師及同學鼓勵下報考醫科，最後被港大取錄。

▲ 經常面帶笑容的周嘉歡醫生，未退休前是伊利沙伯醫院內科部門主管，工作很忙碌。(被訪者提供)

嬰兒胎死腹中 放棄選產科

當實習醫生原本想向心儀的產科發展，但在實習完結前卻改變初衷。周醫生憶述，「我負責替一個孕婦催生，但期間發現BB沒有郁動，原來胎死腹中，當時我很傷心，更決定放棄當產科醫生。」

後來她又想過在兒科工作，但一次經歷亦令她打消念頭。「當時我替一位小朋友打化療針，每次打都要找新血管，但因小朋友全身都差不多打過，我找了兩個小時都找不到新血管，小朋友其實很忍得痛，但都喊了出來，我也跟着喊，我不忍心再見這情況，於是不選兒科。」

最後她決定選擇做腎科醫生，「腎科的病人可以做腹膜透析（洗肚）維持生命，感覺有一綫生機，會見到有光明。」但醫生總是會面對生死，有一位腎科病人令她至今仍很痛心。

當年不是每位病人都有洗腎機會，要合乎某些條件，但我覺得不合理，於是我在醫院偷偷為一些不合資格的病人洗腎。其實每次洗都要在肚子插入硬管，插得多肚皮上會有疤痕，有次有位二十幾歲的後生仔入醫院洗腎，因傷痕太多我插不到喉，最後他竟死在我面前，我當時覺得自己很失敗，亦很沮喪。

當年女性腎科病人面對的婚姻問題，亦令周醫生憤憤不平。

腎病女病人較難懷孕，當年女人不生BB是死罪，我見過有位女病人被奶奶當眾逼她跟兒子離婚；有個女病人的老公就搵二奶，最後二人都為此自殺，十分可悲。

在腎科的種種經歷，令周醫生明白洗腎只是治標不治本，只能透過移植腎臟才可為病人帶來新希望，於是她開始積極宣揚器官捐贈，更從醫護人員着手，以為大家會更容易理解，但卻事與願違。

我跟一位護士長討論捐器官卡，她卻很緊張說：『我一定不會簽，因為醫生不會救我。』當時我很驚訝，連醫護人員也有這誤解。

兒子肝硬化 成功換肝保命

一直以旁人身份協助器官捐贈，但後來周醫生成為「局中人」。「1990年我細仔出世時膽管閉塞，慢慢演變成肝硬化，病情反覆。」10歲時病情很嚴重，更面臨生死邊緣。「細仔嘔到全個浴缸都是血，當時握着我手問：『阿媽我會否死？』，當時我不敢正視他，因真的會死，只說立即跟我去醫院。」幸好細仔最終等到有換肝的機會，在換肝後幾天度過11歲的生日，健康也逐步好轉。

▲ 細仔在10歲時進行肝臟移植手術，幾日後在病床上過11歲生日，由於仍未可進食，周醫生說護士送上蛋糕來拍照，唱完生日歌吹完蠟燭後便立即把蛋糕取走，十分搞笑。(被訪者提供)

細仔的事件令周醫生感受很大，更深深體會到推廣器官移植的重要性。「其實我們來去都是去電視台做宣傳，或找病人去做分享會或拍攝影片等，沒有新意，很難引起大眾的關注。」

於是周醫生決定帶領換器官移植的病人，參加有移植運動人士奧林匹克之稱的世界移植運動會。「我希望用第二個角度作宣傳，以運動的成績證明他們一樣可以做運動贏得獎牌，跟正常人一樣。」

周醫生便開始在醫院各科招募器官移植的病人，更自己親自帶隊，連同一位護士及一位物理治療師，3個女人帶着21名運動員，代表香港參加2007年在泰國舉行的世界移植運動會，結果成績不錯，共取得19面獎牌。其後每屆賽事，周醫生都親自帶隊，直到在2016年退休仍繼續參與。

其實這比賽除了證明這批運動員仍然有能力外，更重要是大家可以在下一屆再重遇，像見老朋友一樣，知道大家仍健在，令人很鼓舞。

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80歲婆婆中風 4年後捲土重來

在一眾運動員中，周醫生對一位80幾歲的婆婆印象最深。「婆婆是乒乓波運動員，已參加了幾屆的賽事。其中一屆在南非，比賽完結後大家在餐廳一起食飯，她忽然中風，我們便即時送她到當地醫院，但情況卻愈來愈嚴重，當晚隨團的1位醫生及1位護士便立即帶她回港，抵港時她已半身不能動及口齒不清。幸好，婆婆康復過程十分理想，4年後再跟我們一起到西班牙比賽，由於手腳郁動不太靈活，她就轉玩飛鏢，更取得銅牌，婆婆十分頑強，令我很感動。」

運動除了展示一個人的鬥志外，也可以令一個人成長。「有個小朋友運動員一直都很怕羞，經常站在媽媽身後，只顧着打機不願跟人接觸。其實他因肚上有個疤痕感自卑，在學校內更從不上體育堂，因不想在人前換衫。於是我同他講：『因為這條疤痕，你才可以生存，它不是一件醜事，是你活命的紀錄。』後來他便去比賽，完成後跑過來很興奮的跟我說：『原來我條疤，靚過其他人的疤。』自此他心結被解開，不再介意把疤痕展示於他人前，性格也變得開朗及樂觀。」

在疫情下，下年在美國舉辦的世界移植運動會會停辦，但周醫生並沒停下來，更自言退休後令她有更多時間參加義務工作，包括香港移植運動協會便在今年製作了13集的電台節目，名為《移植「辛」突破》（節目已播完，現可網上重溫）。

節目每一集都會請來不同的嘉賓，包括前立法會主席范徐麗泰，多年前她捐腎給女兒；以及梁智鴻醫生，他參與香港第一宗換腎手術，希望讓大家更加認識現在香港器官捐贈的情況。

記者：招美寶