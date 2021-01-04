【健康專訪】有何近視人士不適合接受激光矯視？ 養和醫院眼科專科醫生張叔銘解構手術種類及術後眼乾問題
近年有不少人都會以激光矯視改善近視問題，但激光技術未必人人適合，市民若想選擇的時候又有何需要注意呢？養和醫院視力矯正中心主任、眼科專科醫生張叔銘指出，激光矯視分為兩種，分別是Smile以及Custom lasik，但若果患者的眼角膜太薄、近視太深、患有白內障等都不適宜進行矯視。
不少近視的市民都因戴眼鏡而導致生活造成不便，部分人會選擇以激光改善近視問題。張叔銘接受TOPick訪問時指出，現時的激光矯視分為Smile以及Custom lasik，其中Custom lasik是像西裝度身訂造一樣，比較特別，因有關技術除了可以消除近視及散光外，亦可處理角膜凹凸不平的問題；Smile就不會有沒有度身矯視服務，日常看東西亦會比佩戴隱形眼鏡清楚，而晚間的視力亦會更清楚。
激光技術可以矯正近視問題，但並非每個近視患者都適合，他提到，若患者的眼角膜太薄、患有白內障，或本來已容易眼乾等都不適合。至於度數方面，他就表示自己曾接觸一個只有50度近視的男士，因要投考消防而決定接受激光矯視，故接受手術的度數是沒有下限；但若近視度數達1200至1400就不建議做激光矯視，有關人士應考慮植入式隱形眼鏡。
大多數人關心術後的眼乾問題，他表示Lasik手術的術後眼乾問題會較Smile嚴重，其問題或會維持6個月甚至一年，而Smile手術則只會維持約3個月，建議如本已有眼乾問題的市民可選擇Smile技術。他又指，有部分人在手術後翌日已經可以上班，但因眼部仍會有模糊及眼乾問題，故需要滴眼水。
眼睛是大家的靈魂之窗，好好保護眼睛亦是十分重要，張叔銘建議市民要緊記「20、20、20」的法則，即每20分鐘後就閉上眼休息20秒，或遠眺20尺以外的事物，放鬆眼睛，讓眼睛好好休息。
有關激光矯視的問題，市民應如何選擇合適的技術，詳細內容，密切留意1月4日星期一晚10時的《TOPick診症室》。
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記者：郭家穎、郭詩詩