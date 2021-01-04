【健康專訪】有何近視人士不適合接受激光矯視？ 養和醫院眼科專科醫生張叔銘解構手術種類及術後眼乾問題

▲ 養和醫院眼科專科醫生張叔銘講解激光矯視手術種類及術後眼乾問題。

近年有不少人都會以激光矯視改善近視問題，但激光技術未必人人適合，市民若想選擇的時候又有何需要注意呢？養和醫院視力矯正中心主任、眼科專科醫生張叔銘指出，激光矯視分為兩種，分別是Smile以及Custom lasik，但若果患者的眼角膜太薄、近視太深、患有白內障等都不適宜進行矯視。

不少近視的市民都因戴眼鏡而導致生活造成不便，部分人會選擇以激光改善近視問題。張叔銘接受TOPick訪問時指出，現時的激光矯視分為Smile以及Custom lasik，其中Custom lasik是像西裝度身訂造一樣，比較特別，因有關技術除了可以消除近視及散光外，亦可處理角膜凹凸不平的問題；Smile就不會有沒有度身矯視服務，日常看東西亦會比佩戴隱形眼鏡清楚，而晚間的視力亦會更清楚。

激光技術可以矯正近視問題，但並非每個近視患者都適合，他提到，若患者的眼角膜太薄、患有白內障，或本來已容易眼乾等都不適合。至於度數方面，他就表示自己曾接觸一個只有50度近視的男士，因要投考消防而決定接受激光矯視，故接受手術的度數是沒有下限；但若近視度數達1200至1400就不建議做激光矯視，有關人士應考慮植入式隱形眼鏡。

▲ 養和醫院視力矯正中心主任張叔銘指出現時激光矯視技術已十分成熟。（文子健攝）

大多數人關心術後的眼乾問題，他表示Lasik手術的術後眼乾問題會較Smile嚴重，其問題或會維持6個月甚至一年，而Smile手術則只會維持約3個月，建議如本已有眼乾問題的市民可選擇Smile技術。他又指，有部分人在手術後翌日已經可以上班，但因眼部仍會有模糊及眼乾問題，故需要滴眼水。



眼睛是大家的靈魂之窗，好好保護眼睛亦是十分重要，張叔銘建議市民要緊記「20、20、20」的法則，即每20分鐘後就閉上眼休息20秒，或遠眺20尺以外的事物，放鬆眼睛，讓眼睛好好休息。

有關激光矯視的問題，市民應如何選擇合適的技術，詳細內容，密切留意1月4日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：郭家穎、郭詩詩