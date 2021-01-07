【KO瞓捩頸】冬天容易瞓捩頸 頸部受寒易中招嚴重可致頸椎病【附紓緩方法】

▲ 一旦瞓捩頸，有甚麼紓緩方法？

瞓捩頸令肩頸痛足幾日及難以轉動頸部，影響日常生活。TOPick請教迅康復康治療中心註冊中醫陳偉雄及註冊物理治療師李建邦（Arthur），分別了解瞓捩頸的成因、幾個有助紓緩瞓捩頸的穴位及紓緩這問題的運動。

瞓捩頸嚴重可致頸椎病

陳醫師表示，瞓捩頸稱為「落枕」或者「失枕」，經常發生在春天及冬天的季節，並不只是長者經常會遇到。年輕人也會遇到瞓捩頸的情況，最主要是因為枕頭，太高或太低都會引致瞓捩頸，其次姿勢不好，亦都會引致瞓捩頸。

瞓捩頸最初在睡覺的時候，可能沒有任何異樣，完全不痛。但當翌日起床時便會覺得局部位置非常痛，甚至影響活動能力。

輕微的話，大約2至3日便會自動康復，但嚴重的話可維持幾星期，最終發展成頸椎病。

甚麼體質容易瞓捩頸？

陳醫師指，中醫是要求辨症論治，在四診來說，以下四個症型都會令我們有機會患上瞓捩頸。

外傷型：因疲勞、扭傷所致，發病急。

風寒外襲型：受風寒或汗出著涼引起，怕冷，例如頸部受涼，或者出汗後受寒。

氣滯血瘀型：因疲勞、損傷等誘發局部氣血運行不暢，頸部肌肉有觸痛。

腎虛型：平時體質虛弱，發病較緩慢，頸肩部痠痛，活動不利，伴有頭暈耳鳴，腰膝痠軟等症狀。

基於疾病是年輕化，很多時我們經過把脈，都會發現年輕人都會腎虛！

日常生活注意事項

日常生活的姿勢，不要長期低頭，我們定時定侯都保持一個水平線，對著電腦或者把手機提高一點。

其次枕頭太高太低都很容易瞓捩頸，所以要有一個合適的高度。最後，不要令頸部受寒，這是一般人都會犯的事，當天氣冷的時候，盡量把衣物蓋過頸部。當你睡覺時，盡量拉高被鋪，保護頸部，務求肩頸膊位都能夠保暖。

按壓甚麼穴位可紓緩瞓捩頸？

陳醫師分享幾個穴位，大家只要順時針及逆時針輕輕按壓穴位10下，然後停一停，持續1分鐘，便可紓緩瞓捩頸不適。

合谷穴：拇指及食指相交連接的位置中間點，在第二個掌指骨的中間點。

大椎穴：第七頸椎棘突下的位置，在頸後面，當我們低頭的時候，摸後面頸，有一個突出來的骨位，稱為頸椎第7節的棘突。

風池穴：頭頂和後枕骨位於耳朵後方，風池穴兩邊都有，在頸後面，在耳仔及後枕骨位的中間的凹位。

點擊大圖了解穴位詳情：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

2個簡易運動紓緩瞓捩頸

除了按壓穴位，還有一些運動都可以紓緩瞓捩頸，註冊物理治療師Arthur示範用毛巾鬆動頸關節放鬆肌肉，紓緩瞓捩頸的痛楚。

點擊大圖了解紓緩動作：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

毛巾鬆動頸關節1

做法：首先捲起毛巾，然後放在頸後，兩邊手各拿住一邊。雙手向前拉，同時抬頭向上，重複做20至30次。

特色：幫助打開整體頸的關節

毛巾鬆動頸關節2

Arthur指瞓捩頸通常轉一邊比較差，以轉右比較困難做例子。

做法：首先捲起毛巾先，然後放在頸後，兩邊手各拿住一邊，然後右手固定，左手慢慢用力向前，然後右手固定，左手慢慢用力向前，同時頸慢慢向右轉。通過左手向前用力以毛巾帶動頸轉右，重複做20至30次。

特色：將堵塞了的頸椎關節打開，放鬆繃緊的肌肉。

Arthur提醒大家，如果做了以上動作之後更加痛，便不要再做，建議諮詢醫生或者物理治療師。

同場加映：冬天凍易手腳冰凍，中醫推介幾個保暖穴位，即睇【下一頁】

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩