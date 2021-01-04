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【趙斗淳出獄】性侵犯趙斗淳疑去街市買餸　街坊震驚︰他狠狠瞪了我一眼

親子 12:55 2021/01/04

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有街坊影到疑似趙斗淳去街市買餸。

南韓68歲變態性侵犯趙斗淳於12月出獄後，返回居住地京畿道安山市，受到街坊連日抗議後，趙斗淳疑似再度搬家，但警方以私隱為由拒絕透露其行蹤，令各界人心惶惶。趙斗淳繼聖誕節後首次獲准外出逛超市後，新一年有民眾在街市發現疑似趙斗淳去街市買餸，令街坊陷入恐慌。

根據韓國傳媒《News1》報道，有街坊於1月1日在街市發現疑似趙斗淳的蹤影，他拍下照片上傳討論區，掀起網民熱議。該街坊指出，當時有大膽上前詢問他是否趙斗淳本人，但「他狠狠瞪了我一眼！」

從相片中可見，疑似趙斗淳滿頭白髮、頭戴黑色鴨咀帽、穿上黑色厚外套，並戴上口罩，雖未能肯定是否趙斗淳本人，但網民指其眼神與眉宇間的神情，與趙斗淳非常相似，令網民感到震驚。

網民︰他跟老婆買2隻帝王蟹

另有一名網民亦表示，自己也在街市遇上趙斗淳，「他穿著出獄時的衣服，跟老婆買了2隻帝王蟹。」

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很多網民認定他就是趙斗淳，認為讓他外出會對民眾造成危險，「就算戴口罩也認得出」、「他的頭髮、穿著與趙斗淳一模一樣」、「他到底是要去哪？我好害怕！」有人擔心，即使今次真的不是他本人，讓他這樣隨便亂逛，當下也「恐怕無法立刻認出來」。

聖誕節後獲准首次出門

不過，安山市警方和政府否認趙斗淳曾外出。警方指一旦趙斗淳外出，警方就會密切跟蹤，一出門口就會引起關注，沒可能去那麼多人的地方。安山市政府人員也表示，經確認後，趙斗淳僅在12月底外出過一次，網傳的照片中人並非趙斗淳。

據《亞洲經濟》於12月31日報道，趙斗淳自12月12日出獄後，便一直與妻子足不出戶，直到聖誕節後才被證實首次出門，到住所附近一間超級市場購物，逗留了半小時，當時有感化主任檢查過趙斗淳的出門路線，並沿路監察。

安山感化辦事處透露，趙斗淳去完超市購物後便回家，未有再外出，期間未有與其他人發生衝突。警方其後也確認趙斗淳曾外出。

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責任編輯︰林綺玲

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