【食用安全】彩色口罩含偶氮染料恐致癌　專家拆解2種特殊狀況易釋放致癌物

新冠肺炎疫情持續，口罩成為必不可少的日用品，時興各式各樣花款圖案靚口罩，但原來彩色口罩可能含致癌「偶氮染料」，一時在台灣掀起爭議。毒理學家招名威表示，偶氮化合物在兩種特殊環境下分解，才可能會釋出致癌物。

綜合台灣媒體報道，當地彩色口罩所用色料，不論是醫用或防塵口罩都無統一標準，而在過去消保處口罩品質檢測結果中，在25個樣本中曾發現有2款口罩，被驗出致癌物偶氮色料超標。

食藥署昨日（3日）記者會上表示，過去未有針對口罩顏色作檢驗，考慮到民眾健康將進一步查驗原料，只要查到有廠商使用違規顏料，就會銷毀並處罰，最高罰款新台幣200萬元（約港幣55.2萬元）。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海接受台媒訪問時稱，「偶氮染料」跟皮膚接觸，很易引起一些過敏跟發炎反應：「偶氮染料有一些化合物，會增加民眾的癌症的風險。」

顏宗海稱，偶氮染料中的一些化合物經動物實驗證實，會增加罹癌風險。雖然口罩上的染劑通常只在最外層，但如果長期觸摸再碰口鼻，就可能會誤食。

同場加映：消委會測試本港市面30款口罩，其中10款獲總分5分的評價，最平每盒（50個）售98元，即大約2元1個；而獲最高評分的口罩中，當有5款屬港產樣本。

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2種特殊狀況最易釋出致癌物

就口罩中可能含有的偶氮化合物，是否會分解出致癌物，毒理專家招名威解釋，這攸關於偶氮化合物AZO（R-N=N-R'）上的「碳氮鍵」結構是否被破壞。而這種「碳氮」的連結非常穩定，只有在極酸、高溫2個特殊情況下，這種連結才可能會斷裂釋出致癌物。

他續指，偶氮染劑分解並非隨時會發生，戴口罩時只要避免經常用舌頭舔口罩，或直接吞下肚，染料應不至於會過量進入人體，無需過度反應。相反，他認為些彩色口罩可能含有微量重金屬，對兒童健康反而更不利。

同場加映：理大檢測6個產地兒童口罩 印尼口罩過濾率僅得12%

新冠肺炎影響下，口罩供應緊張。家長經常要留意哪裡有售兒童口罩，又怕買到黑心口罩。理工大學為TOPick實測6款來自不同國家的兒童口罩，分別模擬在一般呼吸及深呼吸之下的粒子穿透率，結果發現其中兩款遠遠不達所標示的水平！

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責任編輯：羅嘉欣