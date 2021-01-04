【#暖在心頭】冬日小確幸滋味 滿載溫暖正能量

除夕夜過後氣溫急降，頓時為新一年添上濃濃的冬日氣氛，不過也有朋友認為，寒冷日子常感到四肢冰冷、喉嚨乾涸和精神鬱悶，感覺不太好受。今次就為大家介紹一些適合在冬日加入飲品和輕食中的健康食材，及為大家推介幾杯星巴克新推出的冬日飲品，有助身體保持溫暖，即時未來數天氣溫再驟降都感覺甜蜜滋潤，充滿正能量！

紐西蘭麥蘆卡蜂蜜

來自紐西蘭的麥盧卡蜂蜜在全世界享負盛名，全因為這種蜂蜜採自當地獨有的麥盧卡樹，產量稀少，而其香味獨特，比一般蜂蜜含更豐富營養價值，包括各種維生素、礦物質和胺基酸等。冬天飲用蜂蜜沖製的飲料，不單能滋潤喉嚨，更具有舒緩和提神功效。

薑汁

薑除了平日常用於料理烹調之外，在西方更經常加入製成甜食，例如深受男女老少喜愛的聖誕薑餅人、薑味餅乾等。薑汁亦常見加入飲料之中，好像薑汁紅茶和薑酒等，有助刺激血液循環，是冬日的上佳暖身食材。



暖心推介：麥蘆卡蜂蜜薑汁紅茶

寒冷的冬日中，最適合拿著一杯温暖的熱茶，躲在暖暖的被窩中慢活一天！送上一杯星巴克全新推出的「麥蘆卡蜂蜜薑汁紅茶」，特別採用來自紐西蘭的麥蘆卡蜂蜜調製，再加入蜂蜜薑醬，味道溫而不辣，加上陣陣提神的香氣撲鼻而來，捧在掌心感覺好sweet好幸福喔！

▲ 麥蘆卡蜂蜜薑汁紅茶，紐西蘭麥蘆卡蜂蜜的自然香甜風味，跟醇香紅茶和薑汁組成冬日暖身perfect team，芳香醒神，炮製甜蜜溫暖感覺。（同時備有熱飲及凍飲）

軟綿推介：蜂蜜薑粒蛋糕

▲ 加入蜂蜜和薑粒這兩款冬日食材，製作成鬆軟綿密、帶有淡淡蜂蜜甜香的蛋糕，面層舖滿散發淡淡辛香的薑粒，甜蜜和刺激mix & match炮製甜而不膩的口味，識食的話一定選配一杯麥蘆卡蜂蜜薑汁紅茶，溫暖滋味double up無難度！

鬆脆推介：暖心檸檬薑粒士干餅

▲ 今個冬日特別推出的檸檬薑粒士干餅口味，暖哄哄的士干餅中滲出淡雅的檸檬酸香和薑粒辛辣風味，香氣份外清新醒神，無論配上一杯咖啡或麥蘆卡蜂蜜薑汁紅茶當早餐，都能精神煥發地迎接新一天的挑戰！

開心果

這種外型獨特又美味的乾果，因其硬殼裂開如笑容之狀而得名，單是它的名稱也令人感到愉快！再加上營養價值極高，蘊含豐富維他命A、維他命E、不飽和脂肪酸和多種礦物質，加入食物和飲品之中，令人吃得開心，正能量即時level up！

開心推介：脆甜開心果醇香鮮奶抹茶

馬上召喚所有開心果和鮮奶抹茶fans！今個冬日星巴克帶來這杯鮮奶抹茶的升級變奏版，源自日本的醇香抹茶加入香甜的開心果醬，頂層覆上絲絨般順滑的冷泡，再撒上開心果窩夫碎和開心果醬，口感層次豐滿，抹茶混和堅果的芳香氣味，令人感覺輕鬆愉快非常relax！

▲ 脆甜開心果醇香鮮奶抹茶，抹茶搭配開心果窩夫碎和開心果醬，給你滿滿一杯堅果風味和開心正能量！（同時備有熱飲及凍飲）

煙燻奶油糖

適量的甜食有助迅速補充血液內的葡萄糖水平，為腦部補充能量，同時產生大量有「快樂荷爾蒙」之稱的多巴胺，讓人感到開心愉快和紓減壓力。傳統風味的煙燻奶油糖，採用焦糖和葡萄糖漿，再加入牛油或鮮奶製成，吃起來充滿甜絲絲的幸福感覺，送走陰暗寒冬的鬱悶氣息，換上滿載愉快正能量的心情！

型格推介：煙燻奶油糖鮮奶咖啡

▲ 齊來享受充滿格調的冬日版溫暖小確幸！星巴克首次將煙燻奶油糖融入經典特濃咖啡中，讓你可一面喝著熱咖啡，一面輕嚼品嚐煙燻奶油糖的複雜獨特甜味，即使走在寒冷的街道上，依然暖入心扉。（同時備有熱飲、凍飲及星冰樂®）

（資料由客戶提供）