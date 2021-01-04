【新冠疫苗】徐德義指港府會嚴密監察新冠疫苗使用問題　對全民強制檢測持開放態度

▲ 徐德義（中）以及高永文（右）今日接受李慧琼（左）的訪問。（網上截圖）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，港府洽購的新冠疫苗即將抵港。食物及衞生局副局長徐德義表示，當局會嚴密監察新冠疫苗的使用問題，包括市民在接種疫苗後的副作用、疫苗存在的風險等；另對於全民強制檢測的建議，他稱港府會持開放態度。

食物及衞生局副局長徐德義今日接受立法會議員李慧琼訪問時表示，新冠疫苗的注射過程並不簡單，配套亦不會比流感疫苗成熟，但專家委員會會就疫苗的細節、留意事項以及參考外國注射疫苗的數據，再向局長提供意見。

同場的全國政協委員、前食物及衞生局局長高永文亦關注疫苗問題，港府早前表明會優先讓高危群組接種疫苗，包括長者及長期病患者，惟部分長期病患者未必適合接種疫苗，他希望專家委員會成員可盡快釐清有關問題。

他又提到協助接種疫苗的人手問題，假設有數百萬劑疫苗抵港，要短期內為市民接種會導致人手緊張，期望當局現起為私營系統的醫護人員，甚至非醫護專業的人士提供短暫培訓，讓他們加入幫忙接種疫苗，又希望港府可以確保內地供應疫苗的數量。

此外，高永文更認為港府應要有兩手準備，以確保在第四波疫情未完結而疫苗又未抵港，而第五波疫情已爆發的時，可以準備進行全民檢測，以達致內部「清零」。

徐德義回應時提到，由公務員事務局及食衞局局長牽頭的工作小組，已就如何儲存疫苗、物流、注射點等問題開會，成員亦包括社會福利署、醫管局、衞生署、運房局等人員，就有關細節問題會在適時告知大眾。

高永文又認為港府在新冠疫苗的公眾宣傳推廣方面十分重要，因不同專家在不同渠道會表達不同意見，甚至有專家指出哪款疫苗較好，認為此舉會令公眾對疫苗的信心「打折」，建議港府就疫苗安全性、適應性及禁忌等作一個共識，令公眾可以有一套簡單而容易明白的資訊。

對於全民強制檢測的建議，徐德義指出檢測是控制疫情的其中一個手段及方法，本港在去年11月中至12月底已檢測逾160萬個樣本；去年的普及社區檢測計劃中，約有170萬人參加惟只找出數十個陽性個案，指港府目前將資源集中在高風險的群組是可行的方法，至於將來是否有新策略可以幫助抗疫，政府會持開放態度。

徐德義又指，注射疫苗不等於可即時停止其他公共衞生措施，因有效的疫苗仍起碼注射兩針，當中需隔一段時間才可，並指政府鼓勵市民接種疫苗，因多人接種會對群體受到感染的機會減低，但強調注射疫苗並非唯一的方法。



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記者：郭詩詩