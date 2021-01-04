【恐怖虐兒】疑被養父母毒打鎖房內捱餓　1歲女嬰爆內臟腹腔積血全身骨折亡

▲ 韓國一名1歲女嬰疑被養父母毒打鎖在車及房間內，最後因內臟破裂、腹腔積血和全身骨折死亡。

即使不是親生子女，也不應虐待小孩！韓國多月前發生一宗震驚社會的虐兒案，南韓媒體揭發16個月大女童疑似被養父母虐待後死亡，女童檢查時發現全身骨折、內臟破裂及腹腔充滿積血，體重只有8.5公斤，經過3次搶救後心臟停止3次，最終不幸離世。南韓民眾為事件感到心痛，發起「鄭仁啊，對不起」運動，譴責養父母的殘忍行為，多名韓星響應。

綜合南韓媒體報道，南韓SBS電視台節目《想知道真相》本月2日揭發16個月大的女童「鄭仁」（정인，音譯）在領養期間，疑似被張姓養父母虐待致死。鄭仁在出生時被親生父母拋棄，直到7個月大時才被張姓養父母領養。養父母原本育有1名4歲女兒，去年更出現於同一個節目的「收養家庭特輯」，一家4口相處看似非常融洽。養母表示，因大女想要一個妹妹，故決定領養鄭仁。而養父更說︰

領養不是見不得人的事，是應該收到祝福的。

領養後女嬰身上多處有瘀傷

然而，沒想到原本天真可愛的鄭仁從領養開始，身上常有不明的瘀傷及骨折，鄭仁曾有3次逃離死亡的機會。當時，曾有幼稚園老師、養父母的朋友及兒科醫生報警指養母虐待兒童，惟最後因為證據不足，警方亦相信養父所指，鄭仁身上的瘀傷是因按摩及皮膚發炎造成，最後以無嫌疑結案。養父甚至對警方表示，

不要因為我們是收養家庭，就產生偏見。

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幼稚園老師友人看不過眼曾報警

但幼稚園老師公佈閉路電視畫面，片段顯示鄭仁因身上的傷，痛得無法站立，只能癱坐在地下。而養父母友人指出，養父母將鄭仁鎖在車上及房間內，只與親生女兒玩耍，甚至不讓鄭仁吃飯，導致她瘦得只有8.5公斤。

親友們爆料，指養父母在領養鄭仁不久便後悔，曾說過「好像把領養想得太簡單了」及「對領養的孩子沒有感情」，他們還不能忍受嬰兒哭鬧，將嬰兒車推至撞牆。

醫生懷疑女嬰被重力撞擊

養母辯稱，鄭仁與大女在沙發上玩耍時，她不小心跌落地引致意外發生。節目更揭發養母送鄭仁到醫院搶救時，曾向丈夫發訊息，

要不要送醫院，就算做做樣子也好。

醫生檢查後證實鄭仁腹腔充滿積血、內臟破裂及全身多處骨折，甚至「胰腺」破裂，經過3次搶救，但心臟仍停止，最終不幸離世。節目中，醫生展示多項數據，導致如此嚴重的內臟損傷，必須是成人從沙發跳下的同等重力，才會導致嬰兒的「胰腺」破裂。

鄭仁在去年10月離世，養父母只花3,000韓元（約21.5港元）購買相框擺放相片，將她安置在免費墓園後，便再沒有探望她。

民眾韓星要求嚴懲養父母

節目播出後，民眾紛紛要求嚴懲養父母，更強力譴責警方沒有及時調查，批評警方是共犯，「是警察殺死了孩子」。南韓法院及後以虐待兒童致死罪起訴養母，案件將於本月13日開庭。

事件引來多名韓星參與「鄭仁啊，對不起」的聲援運動，當中包括李珉廷和前體育主播裴智賢等，希望嚴正調查張姓夫妻，以及法律是否能保障無助的兒童。

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責任編輯：王明芳