【人情糾紛】一家四口赴宴被嫌人情太少 新娘怒斥蹭飯食：請再補1000元

▲ 爸爸攜太太孩子參加婚禮，被追討人情。

收到好朋友的紅色炸彈是開心事，但人情金額卻是大難題。台北一名爸爸日前攜帶太太及兩名孩子，特意從台北南下屏東出席友人的婚宴，結果被新娘嫌棄人情太少，並批評他們蹭飯食，要求他再補4000元新台幣（約1000港元）。

該名爸爸在fb社交群組「爆廢公社」上發文表示，其女友人先前舉辦訂婚宴，雖然自己有事無法出席，但仍然人不到禮到，包了3600元新台幣（約900港元）。女友人最近正式舉辦婚禮，他特意帶太太和兩個小孩從台北南下屏東捧場，旅費加上入住飯店費用花費上萬元新台幣（逾2,500港元），並且再包了2,000元新台幣（約500港元）人情給新娘。

豈料婚禮結束後，新娘打電話給他，怒斥指他只支付2000元人情太少，指責他來蹭飯吃，要求他補回4000元新台幣（約1000港元）人情。

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該名爸爸與新娘理論，指自己沒有出席訂婚宴但支付了人情，但新娘卻指訂婚宴不出席是他自己的事，婚禮飲宴再支付人情是合情合理。

爸爸再問新娘人情是如何計算？新娘解釋指，人情是按照人頭計算，每人1500元新台幣，2大2小共收6,000元，扣除原本的2,000元，因此要補交4,000元。雖然感到氣憤，但該名爸爸最後還是轉帳4,000元給新娘了結事件。

在台灣，訂婚又稱為「文定之喜」，是雙方結婚前的約定儀式，訂婚大多以女方的禮俗為主，雙方擇一吉日，男方赴女方家下聘，舉行訂婚之禮。

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責任編輯：王明芳