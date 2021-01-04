【強制檢測】政府今起於將軍澳翠林邨增設流動採樣站 一文看清全港18個檢測點【附名單】
新冠肺炎疫情持續，政府已將全港多幢大廈納入強制檢測公告範圍，要求居民、工作人員及曾到訪人士接受檢測。為便利強制檢測公告中所涵蓋的人士接受檢測，政府已安排檢測服務提供者於各區18個地點設立流動採樣站，為他們提供免費而便捷的檢測服務。
新增的流動採樣站位於將軍澳翠林邨，而位於長沙灣社區中心的流動採樣站亦會延長服務日期至1月6日。政府設立流動採樣站時，已考慮到個別納入強制檢測公告的大廈的檢測服務需要，以及大廈附近範圍現有檢測服務。
政府會在檢視流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要增加流動採樣站，調整或延長流動採樣站的運作時間。
除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。社區檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。
社區檢測中心提供預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料，揀選檢測地點和時段，中心會優先向已預約市民提供服務。
檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。須接受強制檢測的人士，須妥善保存相關紀錄。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。
對上年12月30日發出（12月31日經修訂）的強制檢測公告所涵蓋的40幢大廈，以及12月31日的強制檢測公告所涵蓋的3幢大廈，受檢人士可於今年1月4日或之前，選擇流動採樣站或社區檢測中心接受免費檢測，或按公告指明的其他檢測途徑接受免費檢測，讓受檢人士有充足時間遵照公告規定進行檢測。
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責任編輯：陳子謙