鄭伊健推出新歌《STRONGER》　與蘇麗珊率年輕舞者拍廣告

▲ 鄭伊健與蘇麗珊一同拍廣告。

鄭伊健在2021年推出全新歌曲《STRONGER》，並為某金融集團拍廣告。為呼應歌曲充滿活力輕快調子，導演特別找來蘇麗珊 （Cecilia） 與80位年輕舞蹈員載歌載舞一起拍攝，。

為防範疫情，工作人員不時在錄影廠內噴灑消毒噴霧，全體工作人員進入廠門時，均需接受「自動消毒機」噴灑酒精噴霧消毒，是以每次休息過後，廠門前均會出現一條小小的人龍排隊消毒。

面對著現場如此龐大的舞蹈團，Cecilia感十分雀躍：「從來沒想像過可以同那麼多專業的舞蹈員一起合作演出，好像紅館開演唱會般，希望將來我都有機會在舞台上與那麼多舞蹈員演出。」

在旁的伊健也說：「其實紅館開演唱會都沒那麼多舞蹈員，平時大概20人左右，所以今日真是好開心，那麼多年輕人一齊跳，大家都付出好大能量。不過衫靚就不好跳，鞋靚就不好著，Cecilia就好啦著波鞋，像我今日著這對鞋就又重又難郁，所以跳舞時真是有苦自己知。」

伊健指，因疫情原故，所以拍攝時也非常小心，做足安全措施：「好開心大家可以一齊工作，大家都有工開有嘢做。睇住大班年輕人一齊在陽光下跳舞，就好似我們同香港人一齊經歷，無懼挑戰難關般。」