【萬千星輝2020】林峯+王浩信+馬國明成視帝大熱　靚湯出招增加馬明封帝機會

▲ 盤點TVB 3個大熱視帝。

《萬千星輝頒獎典禮2020》將於1月10日舉行，今年「最佳男主角」有24位演員入圍爭視帝，當中《使徒行者3》的馬國明、《使徒行者3》的林峯和《踩過界II》的王浩信被視為大熱。

早前，靚湯湯洛雯出招為馬國明拉票，表示如果男友再封帝，便答應嫁馬國明，令到馬國明奪獎的機會大升。

TOPick為大家細數三位入行之路。

《使徒行者3》馬國明

馬國明歷12次提名《萬千星輝頒獎典禮》的最佳男主角獎項，在2019年終於憑《白色強人》登上視帝之位，打破多年來陪跑的宿命。

【萬千星輝2020】細數TVB視后十大之最 蔡少芬惠英紅封后各創紀錄未有人破

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【萬千星輝2020】林峯提名16次成陪跑之最 古仔29歲奪最佳男主角成最年輕視帝

第14期藝員訓練班畢業的馬國明，同班同學有吳卓羲、葉璇等。2003年獲安排參與大型製作台慶劇《衝上雲霄》演配角高志宏（Roy），與陳鍵鋒、吳卓羲、黃宗澤一同被捧為「S4」，令觀眾留下深刻印象。

直至2010年，馬明於劇集《鐵馬尋橋》演出獲網民讚賞，不少網民認為馬明比男主角鄭嘉穎更好演技，往後的《on call 36小時》、《降魔的》、《宮心計2深宮計》等令馬明在一線小生站穩陣腳。

《萬千星輝頒獎典禮2020》前夕，女友靚湯更在IG放話：「2021年快樂！既然你哋咁想，如果，我係話如果呀吓，佢今年冧莊，就結啦」，為馬明拉票。

《使徒行者3》林峯

第13期藝員訓練班畢業的林峯本名林匯文，後改名林逸峰。

1999年因劇集《美味情緣》需要20歲的離島年輕人角色，監製林志華在化妝間見到皮膚黝黑的林峯，認為他非常適合。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2000年，林峯在《尋秦記》飾演秦始皇贏政而受到矚目，由被欺淩之後到滿腹機心的君王，林峯拿捏的非常合當。

2003年，憑《律政新人王》中飾演善良律師樂斌（Ben），在《2003年度萬千星輝頒獎典禮》中奪得「飛躍進步男藝員」獎項。

入行21年，林峯獲提名16次視帝，可惜每次落空成陪跑之最。今年林峯憑《使徒行者3》入圍角逐視帝，成大熱人選。

《踩過界II》王浩信

入行前為平面設計師的王浩信，在唱K時被經理人發掘，以歌手身份入行，約滿後加入TVB往電視圈發展。

2013年，王浩信在《萬千星輝頒獎典禮》獲得「飛躍進步男藝員」。

2015年，王浩信在劇集《樓奴》首擔男主角，因劇中搞笑演出令人氣再次上升，更首度被提名角逐視帝。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2017年，王浩信憑劇集《踩過界》，飾演盲人大律師文申俠，終於線《萬千星輝頒獎典禮2017》一嘗視帝滋味。

今年王浩信再憑文申俠角逐，加上《反黑路人甲》中飾演張細倫令他人氣急升，成今年大熱人選。

同場加映：羅天宇專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX