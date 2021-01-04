【言語暴力】爸媽經常言語訓斥子女 哈佛研究：會降低孩子言語智商

▲ 哈佛大學研究指出，孩子在幼年受到家長的言語暴力，會導致語言理解能力變差。

小孩犯錯時，不少爸媽或者會大聲責罵，但原來這樣做會令小孩語言理解能力變差。哈佛醫學院附屬麥克萊恩醫院（McLean Hospital）的精神病學副教授 Martin A. Teicher ，透過十幾年來的觀察研究，發現孩子在幼年受到家長的言語暴力，長久下來會造成小孩的腦部結構產生變化，導致語言理解能力變差，影響言語智商（verbal IQ）。

父母言語暴力令小孩智商降低

在〈虐待兒童與腦部損傷〉（child abuse and brain damage）一文中，提及Teicher教授一項針對554名大學生的研究，他和團隊發現造成青少年焦慮、抑鬱和大腦結構差異的原因。團隊利用彌散張量成像（DTI）技術分析了年輕人的大腦，小時候常常遭受父母言語暴力的人，言語智商（verbal IQ）只有112分，比正常人的124分還要低。

後來，Teicher 帶領團隊掃描了21個18至25歲成年人的大腦，這些人的左側顳上回（superior temporal gyrus）的灰質體積，增值達到14%。顳葉顳上迴區域和人的言語智商有關，接收到家長越多謾罵、嘲弄或污辱言論，這個區域的增加體積越大。

參與測試的人曾經被大聲吼叫，或者接受以下負面的言論，「你真蠢！」、「你這樣很沒用」、「為什麼你不能像其他人一樣優秀」等等。從這項研究中，Teicher得出結論：言語暴力與肢體暴力、虐待有一樣強大的負面影響。

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傷害不可逆轉

有些家長認為，孩子怎樣都勸不聽，父母只好大聲責罵，罵完之後再來安撫孩子，帶孩子去吃冰淇淋就好。不過，佛羅里達州立大學社會心理學教授羅伊·鮑邁斯特認為，壞事的力量比好事強大，父母通過言語暴力帶給子女的陰影，難以靠補償來消除。

小孩如果在年幼時形成心理創傷，就很難彌補缺口。長期接觸父母負面言論的孩子，情商、智商都有可能「回不去」。

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責任編輯：王明芳