【升中派位】皇仁書院疫下暫保留面試　有家長指以學業成績評估更公平

▲ 中一自行分配學位今日（4日）起接受申請。圖為皇仁書院。（林宇翔攝）

今年9月入學的中一自行分配學位今（4日）起接受申請，今年受疫情影響，傳統名校皇仁書院今早僅約10名家長到場交表。雖然教育局預計本年度小六學生人數較去年少，有家長表示相信名校競爭依然激烈，但就不擔心取消面試，認為以學業成績為標準更公平。

教育局早前表示，預計今年有53,250名小六學生參加本年度升中派位，比去年少約1,700人，跌幅約3.1%。家住北角區的家長長劉先生今早約10時交表，他稱皇仁是傳統名校，雖對兒子能否入讀未有太大信心，但仍想一試。談及本港出現移民潮、學生人數減少等，他認為仍有一定數目的學生，而傳統名校有吸引力，「相信競爭都好激烈」，而他個人亦對本港教育系統有信心，故無打算移民。

劉生續稱，不擔心提高學業比重會影響取錄結果，他認為校方會有相應評估準則，加上兒子校內成績理想，故上調學業成績比重上調亦不太擔心。

▲ 家長劉先生不擔心提高學業比重會影響取錄結果。（林宇翔攝）

一名不願透露姓氏的小六家長亦指，欣賞皇仁書院的校風，親身交表可看清楚報名指示，方便補交文件。他指平日會要求兒子用功學習，亦安排兒子參加興趣班，如中樂、游泳等。不過，他認為，如若沒有面試會對評估學生表現有影響，希望維持實體面試，否則可以網上面試代替。

▲ 有家長表示欣賞皇仁書院的校風。（林宇翔攝）

疫情下令部分學校的甄選準則仍存在變數。皇仁書院本年度設43個中一自行分配學位，與去年相同，校網顯示將於3月安排約200名申請者面試，惟因疫情關係，若面試未能如期舉，面試表現原先所佔的45%，將分攤到其他項目，「操行、學業成績」佔比將由40%提升至70%，「課外活動及服務」則會由15%提升至30%。

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記者：蘇文軒