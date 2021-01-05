【活得健康啲】冬天容易瞓捩頸 中醫講解4類體質人士易瞓捩頸【附紓緩方法】
瞓捩頸令肩頸痛足幾日及難以轉動頸部，十分辛苦。今集《活得健康啲》請來迅康復康治療中心註冊中醫陳偉雄及註冊物理治療師Arthur，解構瞓捩頸成因及教大家從穴位及運動角度來紓緩瞓捩頸。
冬天及春天容易瞓捩頸
陳醫師指，瞓捩頸稱為「落枕」或「失枕」，經常發生在春天及冬天的季節，最主要是因為枕頭，太高或太低都會引致瞓捩頸，其次姿勢不好，亦都會引致瞓捩頸。
並不只是長者經常會遇到，年輕人也會遇到瞓捩頸的情況。
瞓捩頸最初在睡覺的時候，可能沒有任何異樣，完全不痛。但當翌日起床時便會覺得局部位置非常痛，甚至影響活動能力。如果輕微的話，大約2至3日便會自動康復，但嚴重的話可維持幾星期，最終發展成頸椎病。
甚麼體質容易瞓捩頸？
陳醫師指，外傷型、風寒外襲型、氣滯血瘀型及腎虛型較容易瞓捩頸。
外傷型：因疲勞、扭傷所致，發病急。
風寒外襲型：受風寒或汗出著涼引起，怕冷，例如頸部受涼，或者出汗後受寒。
氣滯血瘀型：因疲勞、損傷等誘發局部氣血運行不暢，頸部肌肉有觸痛。
腎虛型：平時體質虛弱，發病較緩慢，頸肩部痠痛，活動不利，伴有頭暈耳鳴，腰膝痠軟等症狀。
基於疾病是年輕化，很多時我們經過把脈，都會發現年輕人都會腎虛！
不要長期低頭
要預防瞓捩頸，陳醫師建議我們留意日常生活的姿勢：
- 不要長期低頭，我們定時定侯都保持一個水平線，對著電腦或者把手機提高一點。
- 使用合適高度的枕頭。
- 不要令頸部受寒，天冷時，盡量把衣物蓋過頸部；睡覺時，盡量拉高被鋪，保護頸部，務求肩頸膊位都能夠保暖。
3個穴位紓緩瞓捩頸
點擊大圖了解穴位詳情：
陳醫師分享幾個穴位，大家只要順時針及逆時針輕輕按壓穴位10下，然後停一停，持續1分鐘，便可紓緩瞓捩頸不適。
合谷穴：拇指及食指相交連接的位置中間點，在第二個掌指骨的中間點。
大椎穴：第七頸椎棘突下的位置，在頸後面，當我們低頭的時候，摸後面頸，有一個突出來的骨位，稱為頸椎第7節的棘突。
風池穴：頭頂和後枕骨位於耳朵後方，風池穴兩邊都有，在頸後面，在耳仔及後枕骨位的中間的凹位。
2個簡易拉筋方法紓緩瞓捩頸
除了按壓穴位，還有一些運動都可以紓緩瞓捩頸，註冊物理治療師Arthur示範用毛巾鬆動頸關節放鬆肌肉，紓緩瞓捩頸的痛楚。留意1月8日晚TOPick Facebook播放的節目！
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責任編輯：王芷瑩