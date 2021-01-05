【活得健康啲】冬天容易瞓捩頸　中醫講解4類體質人士易瞓捩頸【附紓緩方法】

▲ 註冊中醫及註冊物理治療師為大家解構瞓捩頸成因及教大家從穴位及運動角度來紓緩瞓捩頸。

瞓捩頸令肩頸痛足幾日及難以轉動頸部，十分辛苦。今集《活得健康啲》請來迅康復康治療中心註冊中醫陳偉雄及註冊物理治療師Arthur，解構瞓捩頸成因及教大家從穴位及運動角度來紓緩瞓捩頸。

▲ 迅康復康治療中心註冊中醫陳偉雄（右）及註冊物理治療師Arthur（左）

冬天及春天容易瞓捩頸

陳醫師指，瞓捩頸稱為「落枕」或「失枕」，經常發生在春天及冬天的季節，最主要是因為枕頭，太高或太低都會引致瞓捩頸，其次姿勢不好，亦都會引致瞓捩頸。

並不只是長者經常會遇到，年輕人也會遇到瞓捩頸的情況。

瞓捩頸最初在睡覺的時候，可能沒有任何異樣，完全不痛。但當翌日起床時便會覺得局部位置非常痛，甚至影響活動能力。如果輕微的話，大約2至3日便會自動康復，但嚴重的話可維持幾星期，最終發展成頸椎病。

甚麼體質容易瞓捩頸？

陳醫師指，外傷型、風寒外襲型、氣滯血瘀型及腎虛型較容易瞓捩頸。

外傷型：因疲勞、扭傷所致，發病急。

風寒外襲型：受風寒或汗出著涼引起，怕冷，例如頸部受涼，或者出汗後受寒。

氣滯血瘀型：因疲勞、損傷等誘發局部氣血運行不暢，頸部肌肉有觸痛。

腎虛型：平時體質虛弱，發病較緩慢，頸肩部痠痛，活動不利，伴有頭暈耳鳴，腰膝痠軟等症狀。

基於疾病是年輕化，很多時我們經過把脈，都會發現年輕人都會腎虛！

不要長期低頭

要預防瞓捩頸，陳醫師建議我們留意日常生活的姿勢：

不要長期低頭，我們定時定侯都保持一個水平線，對著電腦或者把手機提高一點。

使用合適高度的枕頭。

不要令頸部受寒，天冷時，盡量把衣物蓋過頸部；睡覺時，盡量拉高被鋪，保護頸部，務求肩頸膊位都能夠保暖。

3個穴位紓緩瞓捩頸

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陳醫師分享幾個穴位，大家只要順時針及逆時針輕輕按壓穴位10下，然後停一停，持續1分鐘，便可紓緩瞓捩頸不適。

合谷穴：拇指及食指相交連接的位置中間點，在第二個掌指骨的中間點。

大椎穴：第七頸椎棘突下的位置，在頸後面，當我們低頭的時候，摸後面頸，有一個突出來的骨位，稱為頸椎第7節的棘突。

風池穴：頭頂和後枕骨位於耳朵後方，風池穴兩邊都有，在頸後面，在耳仔及後枕骨位的中間的凹位。

2個簡易拉筋方法紓緩瞓捩頸

除了按壓穴位，還有一些運動都可以紓緩瞓捩頸，註冊物理治療師Arthur示範用毛巾鬆動頸關節放鬆肌肉，紓緩瞓捩頸的痛楚。留意1月8日晚TOPick Facebook播放的節目！

同場加映：天氣冬，中醫教你幾個暖身穴位，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩