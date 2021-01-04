【強制隔離】前體育主播馮堅成揭竹篙灣隔離營內幕　營內沒Wifi要自備數據卡上網

▲ 被安排到竹篙灣強制隔離，前主播馮堅成公開隔離營環境。

現年53歲的前TVB體育主播馮堅成，於2016年離開大台，在近年轉職到網上平台任運動評述員。近日其所屬公司有兩名同事確診新冠肺炎，列為密切接觸者的馮堅成被安排到竹篙灣接受強制隔離。

馮堅成於社交網站透露，即將展開「14日竹篙灣之旅」，在昨日（1月3日）上午8時多，他指自己享受完最後一杯奶茶後，便要啟程出發到竹篙灣接受強制隔離，還講笑地謂：「我好記仇，邊個累我入冊。」

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▲ 馮堅成近年於網台工作。（Facebook圖片）

直撃竹篙灣隔離營

由入營至晚餐時間，馮堅成都有拍片或拍照分享到社交網站。

他表示自己的檢測結果呈陰性，但由於網台中有兩位同事確診患上新冠肺炎，被為密切接觸者的他與其餘十多位同事需要到竹篙灣接受強制隔離。

▲ 馮堅成正前往竹篙灣隔離營。（Facebook截圖）

馮堅成的照片中見到隔離營以及單人房內的環境，營內建築物高兩層，隔離人士可以打開窗戶交談，但需要戴上口罩。

他與多位同事被安排相鄰間，笑言可以打開窗戶開會。

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▲ 馮堅成曾於TVB效力多年。（Facebook圖片）

營內沒提供Wifi

隔離房間內有兩張鐵架單人床，由於床褥太薄，馮堅成把兩床褥疊起，配以私家枕頭和睡袋使用，另一張床架用來放乾糧以及日用品。

房內設有一部附冷暖氣的空調、24吋電視、衣架、桌椅、水盆、簡單清潔用品，但未有洗衣機，故隔離人士需要自行手洗衣物。營內未有提供Wifi，馮堅成帶備自家數據卡在營內上網睇波。

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馮堅成在晚餐期間進行直播，無肉不歡的他入營後兩餐都是素食。

不過幸好飯盒味道尚算不俗，他更搞笑地把鏡頭轉向自拍並謂：「我扮得似唔似好食？」

▲ 馮堅食笑問：「我扮得似唔似好食？」（Facebook截圖）

他透露，晚餐於每晚6時送到，為免放涼只好提早晚飯時間。

首2日未能自行挑選菜式，但在第3日後則可從餐單揀選。有朋友留言擔心他吃不飽，他笑言：「我仲有乾糧同煲，或者將褲頭帶索得緊一點。借今次機會希望減5至10磅，當修練下。」

同場加映：鍾志光專訪

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