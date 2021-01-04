【潮物速報】APITA太古城店打造樂活空間　蒐羅日式優質商品美食解港人相思

▲ APITA打造的「樂活空間」日前正式登陸APITA太古城店。（店舖提供）

疫情困擾逾年，大家都在口罩下活出悶氣，但生活總要如常過，在這個困擾時刻，更應該醒悟，要對自己好一點，讓每天的生活多一點精彩，也對人生多一份感恩。不少人每年都會旅遊日本、韓國或世界各地，疫情下已有逾年禁足，能在香港逛逛街買點富日式或國際風情的商品或美食，也是一個哄自己開心的好方法。

▲ 店內挑選來自日本及世界各地的優質生活商品，從而提升他們的身、心、靈健康。（店舖提供）

融會自然與幾何設計元素

APITA打造的「樂活空間」日前正式登陸APITA太古城店，為崇尚日式簡約美好生活風情的香港人，帶來與別不同的優樂生活體驗。「樂活空間」是呈現APITA在日本蒐集一切美好事物的萬花筒，店面設計以日本大自然風景及建築物為藍本，透過木材、樹葉、石塊等大自然素材作主題，再結合不同顏色及幾何元素，營造創新、充滿活力的空間，讓顧客可以舒適悠閒地購物。

顧客可於APITA「樂活空間」悠然挑選來自日本及世界各地的優質生活商品，從而提升他們的身、心、靈健康；更可參與不定期舉辦的樂活工作坊和特色活動，讓參加者能體驗學習、交流及溝通的樂趣，欣賞可持續發展，了解健康飲食態度，與家人或朋友建立專屬自己的樂活價值和風格。

▲ 「樂活空間」是呈現APITA在日本蒐集一切美好事物的萬花筒。（店舖提供）

跨品牌合作體驗日式生活風情

「樂活空間」與人氣網上商店IAMMAMA攜手合作，設立香港首間「IAMMAMA x AKOMEYA TOKYO」期間限定店。

IAMMAMA成立於2017年，一直秉持為現代媽媽追求優質生活的理念。是次IAMMAMA獨家引入日本著名品牌AKOMEYA TOKYO的商品，除了以極嚴謹的標準挑選出全日本最優質的白米外，亦具備了各式日本食品及生活雜貨，如湯包、罐頭魚、咖哩、蛋糕、啫喱和抹布等。

此外，精心挑選推介包括長野縣中野市產的風爽米、選取產自平戶的飛魚乾的烤飛魚高湯包、擁有25年經驗的中山久良蔵的抹茶紅豆磅蛋糕、用原件挪威鯖魚加入產自日本的柚子汁的鯖魚罐頭 (柚子口味) ！顧客無需親身前往日本，亦能購入日本著名高質商品。

▲ 在這個困擾時刻，更應該醒悟，要對自己好一點，讓每天的生活多一點精彩，也對人生多一份感恩。（店舖提供）

五大特色品牌

另一方面，APITA亦於「樂活空間」引入五大特色品牌，包括：

1.來自日本的雜貨以及天然石首飾品牌「岩座」，以「祝願」為主題。集合可洗滌心靈，簡樸且莊嚴日本風設計商品，對護身符作出全新提案。

2.HARIO由1921年開始，90年來專心研製玻璃製品。HARIO希望將玻璃職人精心製作的作品送到大家手中，並期望將玻璃手工技術傳承下去。

3.若林健吾：若林先生以「可以日常使用的作品」為主題，創作高品質且有著豐富質感的作品，透過簡潔的設計，即使日常使用亦可感受到手作品的溫暖心思。

4.Amari Bio，兩姐妹於2003年在意大利中部托斯卡尼一個小市鎮卡爾米尼亞諾，創立手工餅點品牌Amari。品牌融合了Amari姐妹對糕餅藝術的熱情，傳統食譜的研究及純手工製作的堅持，所有產品採用優質的原材料及全人手製造，絕不使用人造牛油、防腐劑及人工色素。

5.MADE OF始創於2016年，是一間共益企業及提供完整有機嬰兒護理產品的品牌。以有機優先、成分安全及高透明度為理念和標準。

APITA太古城店「樂活空間」：鰂魚涌太古城中心二期地下

查詢電話：2885 0331

編輯：Elenor