【新冠肺炎】疫情嚴峻洛杉磯每10分鐘1人死亡　殮房全滿殯儀館拒收遺體

▲ 洛杉磯每10分鐘1人染疫死亡，殯儀館拒收遺體。

全球新冠肺炎疫情持續，當中疫情最嚴重的美國，累計確診人數突破2000萬宗，死亡人數逾35萬。洛杉磯公共衛生官員更發表聲明，表示每10分鐘就有1人於洛杉磯死於COVID-19。另外，醫療系統陷入癱瘓，救護車大排長龍，殮房全滿，有殯儀館業內人士表示要拒收遺體。

據洛杉磯公共衛生部數據，截至1月3日，當地有7544名新冠肺炎患者住院，住院人數在2個月內增加8倍。《NBC LA》報道指出，洛杉磯醫療系統已陷入癱瘓，病人需在救護車等待長達7、8小時才能入院，亦因為救護車要「排隊」等候，導致無法應對其他緊急醫療電話，接聽緊急電話（911）的反應愈來愈長。

另外，近數星期南加州的醫院ICU可用床位為0%，醫院大堂、教堂、會議室、甚至禮品店等已變成用作治療患者的地方，待入院病人需在外面的帳篷等候。

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截至1月3日，加州的累計死亡人數達10773人。死亡人數上升亦癱瘓了當地殯葬系統。加州殯儀館館長協會表示，多數醫院殮房已經爆滿。殯葬業人士Magda Maldonado坦言，入行40年從未想過會發生這種情況，要告訴家屬「我們不能接收你家人的遺體」。

Magda Maldonado表示，目前平均每日處理30具遺體，是以前的6倍。行家都會互相詢問對方還有沒有空位可幫忙處理，但答案永遠一樣：「已經滿了。」

加州殯儀館館長協會總幹事Bob Achermann提到，整個火化、埋葬過程都減慢了，正常情況1、2月內就可火化，但現在需要最少1星期以上。

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責任編輯：羅嘉欣