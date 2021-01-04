【逃避可恥但有用】新春版《逃恥》日本首播講疫情爆發　新垣結衣星野源大跳新戀舞

▲ 新垣結衣及星野源在《逃避可恥但有用特別篇：加油吧人類！》中演受新冠肺炎疫情影響的新手父母。》

新垣結衣與星野源合演日本TBS電視台特備劇《逃避可恥但有用特別篇：加油吧人類！》1月2日晚在日本開播，即引起觀眾熱烈回應。《逃恥SP》相隔4年才推出，今集不但加料炮製長達145分鐘，而且劇情「貼地」，刻劃男女主角當上新手父母面對的挑戰，以及為避疫而夫婦而被迫兩地分隔，飽受相思之苦。感人情節外，「結衣BB」跳全新戀舞，相信是全劇最令人驚喜一著。

▲ 《逃恥SP》被讚劇情「貼地」，令觀眾有共鳴。

由野木亞紀子編劇的日劇《逃避可恥但有用》，2016年播出後大受歡迎，結局收視率更高達20.8%，相隔4年，觀眾終於等到這個新春特備劇。劇情講述3年後，新垣結衣演的實栗，因為懷有身孕，她跟星野源飾演的平匡之間的關係就由僱傭變成夫妻。

▲ 《逃恥SP》劇情「貼地」，實栗和平匡看到新冠肺炎爆發的新聞不禁皺眉。

透過二人做新手父母的經歷，編劇探討男女平等、產假制度等社會問題，其中平匡表示會做太太湊仔的後盾，令實栗反問為何不是二人一起學習做父母，而是由女人學習，再指揮男人幫手。這個處境及對白，相信令不少新手父母有共鳴。

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當男女主角的寶寶「小江」誕生後不久，即遇上新冠肺炎疫情爆發，由於東京疫情嚴重，平匡就主動提議太太及寶寶搬到遠離東京的外家避疫，他就留守東京工作。剛成為父母不久即要跟太太和孩子分隔兩地，站在面前也不敢擁抱。如此寫實的劇情，令日本網民大有共鳴，不少人在網上表示看到流淚。

幸好，製作人也安排了「結衣BB」、星野源、石田百合子等一眾演員跳全新的戀舞，歡樂的氣氛、可愛的舞姿，令片段在網絡瘋傳，令到《逃恥SP》一度登上社交媒體Twitter的話題榜首。

記者：Mandy