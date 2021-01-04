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【淘寶惹禍】港媽買淘寶暖風機　疑因火數過高插頭被燒黑　

休閒消費 15:38 2021/01/04

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最近天氣持續寒冷，相信大家都會出盡法寶取暖，當中少不了暖風機。一名港媽分享在淘寶買了一部暖風機，使用了幾天也相安無事，但事後她發現暖風機插頭被燒黑，懷疑因火數太大所致，幸未釀成意外。

點擊大圖了解暖風機詳情：

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該名港媽於Facebook群組「淘寶開心share」分享她的經歷，帖文中，港媽上傳數張美的暖風機和被燒黑插頭的相片，心有餘悸表示：

幸好及早發現！前幾天淘了冷暖氣機，可能火數太大，插頭都熔了！

港媽表示使用了暖風機幾天也沒有問題發生，所以2天前分享這部暖風機到群組，怎料昨晚發現暖風機插頭疑因火數太大被燒黑，只能無奈表示：

想提醒大家，我中伏吾緊要，從錯誤中學習，最怕連累或影響其他人......祝大家平安！

港媽指需要注意電器火數，提醒買家小心購買，並多謝各位意見。有網民留言高火數電器直接駁電制開關，不能用轉插；又有網民指可能與未能妥善安裝有關插頭，未必是暖風機問題。

暖風機規格

記者翻查網站連結，賣家聲稱這部美的暖風機最大功率為2000W以上，採用陶瓷加熱方式。賣點是冷暖兩用、人性化溫度控制，更有過熱保護，如超出溫度上限會自動斷電，每部人民幣699元。

此外，不少用戶大讚這部美的暖風機節能安全，性價比高，取暖速度很快。

消委會安全使用暖風機建議

消委會於2016年測試了15款暖風機，發現3款暖風機未能通過安全測試，其中有一款在拔出插頭一秒後，因為電容儲起的電荷未能及時放走，有被蟻咬的「觸電」感覺。亦提醒市民，切勿購買或使用不符合安全規格（如兩腳插頭）的電暖爐或暖風機。另外，暖風機普遍功率較高，可能達2,500W或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源。

同場加映：天氣寒冷，多飲暖身湯水才會更補暖！食譜和廚具實測詳情即睇【下一頁

責任編輯：陳珈希

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