【新冠疫苗】調查指近7成受訪者願主動接種疫苗　民建聯認為反映大部分市民對疫苗有信心

▲ 民建聯公布第四波疫情市民防疫情況調查，發現近7成受訪者表示會主動接種疫苗。（洪芷晴攝）

新冠肺炎疫情持續將近一年，民建聯於今（4日）公布第四波疫情市民防疫情況調查，結果發現，近7成受訪者表示會主動接種疫苗，政黨認為，是次調查反映市民普遍對疫苗有信心，若有更多證據證明疫苗確實安全可靠，沒有長遠副作用，將能吸引更多市民主動接種。

民建聯於12月21至28日以電話隨機抽樣，訪問1,150名市民對於疫苗的最新看法。調查發現，67%受訪者表示會主動接種新冠疫苗，約27%則表示不會；而不會主動接種的受訪者之中，約48%表示因擔心疫苗會有副作用，約17%則擔心疫苗會對健康有即時危險，及有約11%受訪者認為疫苗對抗疫無助抗疫。

不過，當問到不會主動接種疫苗的受訪者，若接種疫苗後，到內地可豁免14日隔離檢疫時，有約26%受訪者表示會轉變立場，主動接種疫苗。

提到與內地通關，有約76%受訪者期望香港盡快與內地及澳門恢復正常通關，有約68%受訪者支持若接種疫苗後到內地可額免14日隔離檢疫。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，是次調查反映市民普遍對疫苗有信心，若有更多證據證明疫苗確實安全可靠，沒有長遠副作用，將能吸引更多市民主動接種；而恢復通關亦是一個強大的吸引力讓市民接種疫苗。他認為，政府有責任回應市民對疫苗的憂慮，加強市民對疫苗的信心，吸引他們主動接種，令社會盡早建立群體免疫力。

政黨又建議，政府應妥善籌備新冠疫苗接種計劃，並按照「早準備，早統籌，早公布」的則，盡快完成覓接種場地，安排物流運輸，招募工作人員，開展宣傳及報名工作等，讓市民安心接種。

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記者：洪芷晴