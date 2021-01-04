【新冠肺炎】專業人士協會籲為樓宇安裝智能排氣保護裝置　有效為排出氣體消毒堵截源頭

▲ 香港專業人士協會建議，大廈排氣管頂端安裝智能排氣保護裝置，及政府建立長期污水監察系統。（曾耀煇攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，有不少確診個案懷疑透過同一大廈喉管播毒。香港專業人士協會建議，全港大廈應於排氣管頂端安裝智能排氣保護裝置，為排出的氣體消毒，更有效堵截病毒源頭，同時建立長期污水監察系統，有助評估社區病毒感染趨勢。

協會指，由於本港大廈高度設計不一，半年前開始研究智能排氣保護裝置，經過多月改良後研發出3款適用大部分樓宇的裝置。該裝置含多重除菌及除臭的技術，只要安裝在排氣管的頂端，就可為排出的氣體消毒，減低傳播風險。

研究團隊早前於全港4至5幢樓宇進行測試，發現裝置能有效將排氣管細菌濃度大減8至9成，估計對付新冠病毒亦有相近效果。協會指，有關裝置只需單次安裝，安裝費介乎8000至一萬元，視乎樓度而定，而裝置消毒有效期可維持一年，每半年則要檢查一次，預計可以今年初推出市面。

香港專業人士協會主席、測量師黃山表示，雖然自從2003年沙士採用經改良的雙U聚水型隔氣設計，惟排氣管或成為病毒傳播途徑，業界普遍懷疑病毒可能從屋頂的通風管向上傳播，因單位座向、屋頂設計、風速和風向等原因，將病毒帶入屋內。

▲ 香港專業人士協會主席、測量師黃山。（曾耀煇攝）

對於有人建議修例要求排污系統通風管設高於屋頂平台約2.5米，惟他認為有關做法未有必有效及安全，難以保證排出的氣溶膠不會回流至樓下單位，加上感染病毒的氣溶不會自動消失，認為應從源頭改善，減少排氣管播毒的數量。

港大團隊早前在未有確診者的彩雲邨豐澤樓驗出污水樣本含新冠病毒，其後經強制檢測後找出患者。協會常務副主席、眼科專科醫生龐朝輝指，有國家如意大利、西班牙等已設有儀表板顯示區域廢手中新冠病毒濃度，認為長期定時環境監測，對社區「清零」有更好的功效。

▲ 協會常務副主席、眼科專科醫生龐朝輝。（曾耀煇攝）

龐朝輝又指，目前檢測人手不足和儀器供應有限，認為政府應盡快訂立標準檢測方法，增加測試準確比率，及增加項目撥款和儀器，訂立檢驗更快程序。

協會建議政府容許相關專業人士包括註冊化驗所、物管人員、屋宇設備工程師、建築測量師等，協助從大廈排污系統採納樣本，並將報告交給當局作出評估以策劃防疫措施。

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記者：陳子謙