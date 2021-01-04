【網上戀愛】小五女兒沉迷玩抖音網戀17歲男 傳露骨訊息：真係好愛佢

▲ 早前有港媽在網上討論區發文，指就讀小五的女兒網戀陌生男子，令她不知如何是好。

不少家長甚為關注子女交友狀況，早前有港媽在網上討論區「親子王國」發文，指就讀小五的女兒近日沉迷玩抖音，在平台上認識了一名17歲男子，該名男子更傳來露骨訊息，令媽媽大驚。及後港媽偷看女兒日記，發現女兒跟該名男子「網戀」，令港媽不知如何是好。

小五女兒與17歲男網戀 傳露骨訊息

港媽在文中指，早前在女兒手機上看到微信訊息，內容「非常露骨」，於是裝作女兒跟男子對話，發覺事有蹺蹊，兩人似乎有「不可告人的秘密」。港媽忍不住偷看女兒日記，發現女兒跟男子「網戀」，寫下「愛上個男仔」、「享受愛情中」、「真係好愛佢」、「想哭及想自殺」，港媽直言難以接受。

自從收到露骨訊息，港媽便將女兒電話沒收，亦將電話號碼更改，還特意購買一部遊戲機，希望女兒忘記該名男子。港媽認為小朋友熱衷在社交平台認識陌生人，源於生活太悶，想找人聊天被人認同，也有可能受同學影響一同參與。

心理學家：家長應及早進行戀愛教育

思健心理諮詢中心註冊臨床心理學家趙思雅接受TOPick訪問時表示，小五、六年級的小朋友開始對異性好奇，有興趣與異性接觸，家長應及早進行戀愛教育及性教育。

許多家長都對此事避而不談，認為子女年紀尚小，戀愛的事容後再說。事實上我曾聽過有學生分享，他高小時已經瞞着父母拍拖。

趙思雅指父母可教育子女如何找對象以及保護自己，免得出事過後才後悔。

現今社交媒體發達，趙思雅指小朋友可從網上多個渠道交友甚至戀愛，例如社交平台、影音平台、遊戲聊天室等，令家長防不勝防。她指小朋友投入網戀有多個原因，除了好奇、獲取認同感、生活沉悶等原因外，還有機會源於現實中面對異性的恐懼，

有些小朋友會刻意用假相、假名等在網上交友，希望體驗『被人追』的感覺，以及藉此克服在現實中面對異性的驚恐情緒。

趙思雅建議家長可教小朋友如何跟異性相處，鼓勵他們面對面認識朋友。此外，家長亦可留意小朋友的情緒轉變，若小朋友開始拍拖，會容易出現情緒大起大落的狀況，家長可與子女多作溝通。趙思雅亦提醒，父母若發現子女拍拖，不應責罵，而是教他們處理感情問題，否則子女只會把戀情隱藏，令雙方關係變差。

同場加映，父母過份着重成績，影響親子關係:

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記者：胡嘉儀