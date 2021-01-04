【考試壓力】考100分全級第一被老師質疑作弊　13歲女童補考取98分輕生︰考得好怪我？

▲ 安徽省一名13歲女學生考試100分得全級第一，卻被老師質疑是出貓，疑因深深不忿輕生。

學生考第一都是錯？內地安徽省一名13歲女學生在近日考試奪得佳績，其中一科更考獲100分滿分，令她總成績躍升至全級第一名。不過，老師質疑該女學生事前買考卷出貓作弊，女生補考後亦取得98分，但她回家後疑深深不忿，翌日被發現溺斃於池塘中，警方已排除他殺的可能性。

綜合內地傳媒報道，來自安徽省安慶市的13歲女學生，一向成績不錯，但未曾試過考全級第一。去年12月末的考試中，她在其中一科「道法」（思想品德）考獲100分，令她總成績奪得全級第一名。

老師質疑提前買考卷作弊

不過，老師質疑她提前買考試卷作弊，要求她進行補考。女生的姑媽接受訪問時表示，她被老師約見後，晚上便哭著回家，老師要她補考證明真的能考取高分。女生補考後，也取得98分好成績，姑媽表示︰

她比上次多錯了兩小題，扣了2分，拿到98分。

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雖然女生證明了自己，但疑似深深不忿。姑媽形容，姪女像受了刺激，晚上回家後默不作聲，翌日下午就失蹤了，最後在附近池塘內發現她已溺斃，衣服和鞋子都漂浮在水面。

留下遺言︰考得好怪我？

事後女生被發現曾在網路上發文，抱怨「考試正常發揮，考得好怪我囉？」揭開女生疑不忿「食死貓」而深感怨恨，跳下池塘輕生。姑媽指出，事後學校沒有致電慰問，老師甚至要求其他同學不准說出曾補考的事情，令女生的家人感到非常憤怒。

校長拒認事件︰尚未統一口徑

女生的爸爸曾致電老師要求解釋，但不到一分鐘，老師便匆匆收線，至今一句道歉也沒有。有傳媒也曾致電詢問校長有關事件，但校長只說「現在尚未統一口徑」，並對補考、質疑作弊等情況一概否認，甚至愈說愈激動︰

學校沒甚麼事，現在大家都在放假，我不便再透露情況了！

事件曝光後引起熱議，網民批評校方的處理方式，校長老師都是枉為人師，「根本沒資格教育學生」，網民並質疑校長心虛，「學生都死了，校長還說學校沒事？」、「校長都不敢回應，還敢罵人？」

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責任編輯︰王明芳