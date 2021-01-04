研究指過去十年8,550伙納米盤推出市場　重災區九龍西佔總數逾四成

▲ 研究指2010年至2019年，九龍西區錄較多納米單位落成，多數屬於市區重建項目。（資料圖片）

團體「本土研究社」發表報告，公布「香港納米樓資料庫」。指2010年至2019年共有8,550個「納米樓」單位推出市場，面積少於260平方呎。九龍西是納米單位的重災區，其中九龍城、油尖旺、深水埗三區合計的納米單位數目，已佔總數近43%。報告續稱，單位「納米化」現象正擴散往屯門、沙田、元朗、大埔等新市鎮地區。

研究團隊稱，2019年納米單位佔一手住宅單位落成量的12.9%,代表每8個一手單位，就有一間是納米單位，形容其嚴重性遠超於社會現時的一般理解。另外逾88%的納米單位，屬開放式設計，即廚房、客廳、睡房也集合於同一房間。

團隊又稱，納米單位的環保設計項目，包括露台、環保平台及玻璃幕牆，平均佔用每個單位23.6平方呎，業主平均需付49.3萬元購買這批設，令單位室內空間細上加細。

報告又稱，恒基地產在過去十年，獨資興建2,858個納米單位，佔總數約三分之一，是四大地產商之首。而⻑實、新世界及新鴻基另外3大地產商，合計僅建624個納米單位，不夠恒基獨力興建的四分之一。

本土研究社成員姚政希建議，政府應落實短期措施，把面積260呎以下的單位，定義為「不適切居所」；於《強拍條例》和賣地條款加入限呎條款，預計兩種方法可堵塞近六成納米單位供應。團隊也建議按證保險公司按揭保險承造的高成數按揭，可為新落成單位的面積設下限。中期措施就要填補建築監管漏洞，包括檢討開放式廚房及黑廁設計等。

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記者：吳卓峰