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【新冠肺炎】一名確診者畜養的混種短毛貓檢出有新冠病毒

社會 15:13 2021/01/04

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，再有貓隻檢出帶有新冠病毒。漁護署表示，有關混種短毛貓由一名居於藍田的確診者畜養，貓隻於12月24日被送到漁護署接受檢疫；經檢測後對新冠病毒呈陽性反應，但未有任何相關病徵，署方會為其進行密切監察及反覆測試。至今已有8隻狗及8隻貓的樣本對新冠病毒呈陽性反應。

署方強調，現時未有證據指出寵物在人類感染2019冠狀病毒病中扮演傳播角色。寵物畜養人士除應時常保持良好衞生習慣外，不論任何情況，都不應棄養寵物。

發言人提醒，畜養寵物人士須保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生；身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

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責任編輯：陳正怡

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