教師校內墮樓死因研訊　死者前一天曾說要同歸於盡

▲ 老師郭靄怡（右）今出庭作供。（林欣樂攝）

東華三院李東海小學女教師林麗棠，於2019年在校內墮樓身亡，死因研訊今（4日）續。校內一名現任老師供稱，死者死前一天曾哭訴時任校長要求她辭職，但情緒突然變得冷靜地說「我要同佢同歸於盡」，及後死者離開學校，該老師從他人口中得悉，死者離開後到東華三院總部投訴校長，有人說「校長好嬲，唔好講出去，越少人知越好」。

死者林麗棠(48歲），生前為東華三院李東海小學女教師，於2019年3月6日墮樓身亡，死因裁判法庭今繼續研訊。

現任老師郭靄怡供稱，時任校長羅婉儀2014年入職後，死者進入校長室後「爆喊」已無數次，亦曾在走廊歇斯底里地跑走。

郭靄怡又憶述，2017至2018學年某天，羅與死者會面，她與副校長鄭月嫦亦在場見證，她聽到羅不斷責罵死者「咁簡單嘅嘢，係咪要我做埋」，同時質疑其工作能力，死者當時在大聲哭喊，情緒崩潰，而副校長亦沒有說話。

及至另一次會面中，郭指與另一名副校長亦在場，羅責罵死者處理圖書館的事不力，羅質疑死者是否有能力繼續擔任圖書館主任，稱「冇能力我下年換人」，死者想解釋，但羅打斷說「收聲，唔准駁嘴」。

郭供稱，事發前一天死者被羅責罵後，坐在課室地上垃圾桶旁邊哭，並激動地地說「今次我死喇，校長真係要求我自動辭職，校長不滿報告，我已經寫咗3次，校長要我一力承擔責任」。郭形容死者當時情緒突然變得冷靜，亦停止哭泣，死者說「我要同佢同歸於盡」，郭指她繼續安慰死者，並與死者到休息室一同午膳，但死者吃了少許便將飯盒倒掉。

▲ 老師吳婉萍今出庭作供。（林宇翔攝）

郭續供稱，她送死者離開學校後，下午聽聞一名主任說「校長好嬲，原來佢（死者）去咗總部投訴校長」，主任又要求她不要說出去，稱「越少人知越好」。

郭續指，及至死者墮樓當天，她在校內與死者碰面時曾慰問對方，死者當時稱「冇事」，但不久郭聽到校工稱「有嘢跌落嚟」，郭當時她心想可能是死物，不久便聽到有東西墮地的聲音，她遂到校務處了解，直至有人稱死者墮樓、跌在停車場，她才知道是死者。

郭稱當時取出心臟除顫器到地下打算搶救，卻看見死者頭骨爆裂、腦漿四溢，另一位老師稱要報警，約30秒後校工稱已報警處理。

時任老師吳婉萍則供稱，事發前數天死者曾向她透露，就澳門遊學團活動中漏發通告的失誤，時任校長羅婉儀要求死者寫報告時承擔所有責任，而死者亦曾透露，她已多次修改報告內容，但死者認為事件並非只得她一個人知道。

吳又稱，她做常識科科長時，曾填寫1份STEM教學政策問卷，她當時因為對STEM認識不多，所以填寫的分數不高，但羅卻要求她不要給予低分，而且必須寫正面意見。

被問到為何對校長不滿，卻沒有向校董會反映。吳回應「冇人夠膽講，校長都喺校董會內」，她承認，如果投訴校長，會怕被人秋後算賬。

吳稱亦聽聞羅叫老師不要再投訴她，羅曾稱「你哋投訴我都冇用，我只需要（向東華三院）寫報告就解決咗」，故吳認為投訴機制無作用，認為「投訴完都會係咁」。聆訊下午續。

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記者：林欣樂