【琴姐離世】李香琴病逝享年88歲　去年12月起身體狀況惡化

▲ 李香琴病逝享年88歲。

著名資深藝人李香琴因病在家中離世，享年88歲。琴姐李香琴女兒已向親友通知母親病逝的消息。

李香琴原名李瑞琴，16歲踏足粵劇舞台，24歲接拍《黃飛鴻大鬧花燈》加入影壇，擅演西宮娘娘、惡後母、情婦等角色反派角色。

在到60年代末，琴加入電視圈，並成綜藝節目《歡樂今宵》台柱之一，後期多慈母等正面角色。她與譚炳文合演喜劇《大鄉里》大受歡迎，在電影《家有囍事》的演出更屬經典。

此外，2008年在《溏心風暴之家好月圓》演嫲嫲一角，當中對白：「唔使驚，嫲嫲喺大廳。」為人津津樂道。

不過，琴姐在2010年拍畢古裝劇《公主嫁到》後，淡出藝壇退休。

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在2011年，琴姐於《萬千星輝頒獎典禮》更獲頒「萬千光輝演藝人大獎」。

不過琴姐於2012年曾三度跌倒，健康變差。在2013年，更傳出琴姐患腦退化消息。

2015年9月，琴姐好朋友譚炳文曾向傳媒透露，琴姐曾爆血管中風，並指琴姐患腦退化症，所以他不會前往探望，免得見到琴姐時內心不舒服。而琴姐好友譚炳文於去年9月因肺癌病逝。

消息指，琴姐李香琴在12月份開始身體狀況急速惡化，家人已作好心理準備。

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