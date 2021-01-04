  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫院群組】袁國勇認為社區爆發情況嚴重6旬女患者將病毒帶入瑪嘉烈醫院　疑脫口罩飲食時經空氣短距離傳播

社會 17:27 2021/01/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

袁國勇認為社區爆發情況嚴重或致病毒被帶入瑪嘉烈醫院。

瑪嘉烈醫院內科及日間醫療中心出現院內傳播，至今有5名病人及醫護確診或初步確診新冠肺炎，逾60名醫護及病人要送往檢疫中心，去年12月28日後曾於涉事病房逗留人士須強制檢測（有關詳情即看：【下一頁】）。政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇到場了解後認為，出現院內感染是源於社區爆發情況嚴重，需要到訪醫院的患者或因此將社區的病毒帶入醫院，繼而透過空氣短距離傳播開去。

袁國勇今日（4日）下午近3時到醫院、涉事病房視察及進行調查，逗留約2.5小時後見記者講述情況。袁國勇表示，涉事病房首名確診的66歲女病人居於深水埗其中一幢疫廈，她早前因骨髓瘤需要入院進行化療，曾出現發燒徵狀，但因化療病人有發燒徵狀屬常見現象，醫生檢查後認為她未有其他可疑病徵，遂安排她到內科及日間醫療中心的病房留醫，但病人在逗留醫院期間曾有半小時除下口罩，並進行飲食，不排除因此透過空氣將空氣短距離傳播至其他人。

點擊圖片即睇袁國勇到瑪嘉烈醫院視察情況：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

袁國勇指，該名6旬女病人免疫力低，染疫後CT值低，即病毒量高，入住深切治療病房時需要插喉；而另外2名剛確診的病人，本身為長期病患者，相信他們情況差不多；其餘確診的2名醫生及護士情況穩定，正接受隔離。被問及涉事病房內的換氣量情況，袁國勇認為沒有問題，亦非出現院內傳播的最大關係。

袁國勇向醫院建議，要為日間病房病人做新冠肺炎檢測，如病人出現發燒，應送往隔離病房；醫院亦要縮短病人用餐時間，並盡量不要讓他們在病房飲食。

同場加映：【TOPick診症室】工作壓力大常吃即食麵　35歲金融男血管阻塞99%需通波仔

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩、黃傑偉

相關文章

【新冠疫苗】政府料2月開始為市民接種 ５類接種場所包括社區疫苗接種中心、公私營醫院及診所
14:58 2021/01/02
【新冠疫苗】政府料2月開始為市民接種 ５類接種場所包括社區疫苗接種中心、公私營醫院及診所
【爆肌男神】靚仔爆肌男接種疫苗網上爆紅　網民人肉搜尋真實職業曝光
13:40 2020/12/31
【爆肌男神】靚仔爆肌男接種疫苗網上爆紅　網民人肉搜尋真實職業曝光
【新冠疫苗】墨西哥醫生接種輝瑞疫苗後癲癇及呼吸困難　入ICU初步診斷為腦脊髓炎
今日 12:17
【新冠疫苗】墨西哥醫生接種輝瑞疫苗後癲癇及呼吸困難　入ICU初步診斷為腦脊髓炎

最高瀏覽

【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
14:46 2021/01/03
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
14:37 2021/01/02
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉
11:32 2021/01/01
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉