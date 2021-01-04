【醫院群組】袁國勇認為社區爆發情況嚴重6旬女患者將病毒帶入瑪嘉烈醫院　疑脫口罩飲食時經空氣短距離傳播

▲ 袁國勇認為社區爆發情況嚴重或致病毒被帶入瑪嘉烈醫院。

瑪嘉烈醫院內科及日間醫療中心出現院內傳播，至今有5名病人及醫護確診或初步確診新冠肺炎，逾60名醫護及病人要送往檢疫中心，去年12月28日後曾於涉事病房逗留人士須強制檢測（有關詳情即看：【下一頁】）。政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇到場了解後認為，出現院內感染是源於社區爆發情況嚴重，需要到訪醫院的患者或因此將社區的病毒帶入醫院，繼而透過空氣短距離傳播開去。

袁國勇今日（4日）下午近3時到醫院、涉事病房視察及進行調查，逗留約2.5小時後見記者講述情況。袁國勇表示，涉事病房首名確診的66歲女病人居於深水埗其中一幢疫廈，她早前因骨髓瘤需要入院進行化療，曾出現發燒徵狀，但因化療病人有發燒徵狀屬常見現象，醫生檢查後認為她未有其他可疑病徵，遂安排她到內科及日間醫療中心的病房留醫，但病人在逗留醫院期間曾有半小時除下口罩，並進行飲食，不排除因此透過空氣將空氣短距離傳播至其他人。

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袁國勇指，該名6旬女病人免疫力低，染疫後CT值低，即病毒量高，入住深切治療病房時需要插喉；而另外2名剛確診的病人，本身為長期病患者，相信他們情況差不多；其餘確診的2名醫生及護士情況穩定，正接受隔離。被問及涉事病房內的換氣量情況，袁國勇認為沒有問題，亦非出現院內傳播的最大關係。

袁國勇向醫院建議，要為日間病房病人做新冠肺炎檢測，如病人出現發燒，應送往隔離病房；醫院亦要縮短病人用餐時間，並盡量不要讓他們在病房飲食。

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記者：陳曉瑩、黃傑偉