【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院內科日間病房現爆發　2名醫護人員及2名病人初步確診

▲ 瑪嘉烈醫院一個病房爆疫，港大微生物學系講座教授袁國勇下午到院視察了解。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，本港今日新增逾53宗確診個案，10宗為輸入個案，43宗本地個案中，有6宗源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日確診的一名(編號：8937)長期病患女士，於12月28日到瑪嘉烈醫院一個內科日間病房接受治療，其後發現該病房爆疫，有4名病人、醫生及護士初步確診，證明院內有傳播情況，故中心決定於12月28日至1月4日之間到過該內科日間病房均須接受強制檢測；如於1月2日至4日已曾接受檢測，則不用再做。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，該病人早前亦有一名家人確診。院方正做接觸追蹤，現正有40多名病人曾到該房接受治療，大部份是血科病人，會被列為密切接觸者，須安排檢疫，另有20多名醫護人員亦被列為密切接觸者須安排檢疫。醫院會配合中心所發出的強制檢測公告，即使未必列入強制檢測的職員，院方亦會有另再作安排；院方服務將會受影響，盼市民理解。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴