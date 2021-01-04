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【限聚令】政府指「決心清零」再延長社交距離措施至1月20日 　農曆新年前放寬防疫措施機會不高

社會 16:42 2021/01/04

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本港新冠肺炎疫情未止，現時的社交距離措施將於今個星期屆滿，食衞局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄聯同衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局行政總裁高拔陞，召開記者會交代最新疫情及社交距離措施安排。

食衞局局長陳肇始表示，12月21日至1月3日，812宗確診個案，不明源頭佔3分1，即時繁殖率低於1；港府自12月10日起收緊至第三波最嚴格水平，至今已逾3星期，數字有開始緩慢下降，不過疫情下降速度慢，而且不時出現大型群經爆發，而且市民連月的抗疫，遵守社交距離措施的意識有明顯下降，市面仍有大流人量，不少人都舉行跨家庭的聚會。

她又引述港大有關八達通公司的出行數字，市民減少出行的數字，明顯較上一波細，反映近日有不家庭群組爆發個案涉及冬至，亦有10多人的聚會，而且不少人是三代同感染，要視乎近日的情況會否有反彈之勢。

她又表示，英國及南韓等地確診宗數屢創新高，而新變種病毒的傳播力強，輸入風險不容忽視，港府要嚴防輸入個案，持續起執行外防輸入措施；強調特區政府決心「清零」，認為現時沒有條件放寬社交距離措施，現行社交距離措施將延長2個星期直至1月20日。

陳肇始稱，明白受影響行業想盡快恢復正常，惟社區仍存隱形傳鏈下，放寬措施好大機會令疫情反彈，農曆新年前放寬措施機會不高，一旦出現大幅度疫情反彈，不排除會有更嚴厲的措施，減少人流及大型聚會。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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