【驅寒保血】冬天手腳冰冷宜多攝取鐵質保暖　營養師推介12大暖身補血食物

▲ 營養師推介12大暖身補血食物。

天氣寒冷，許多人尤其是一些女士最易手腳冰凍，攝取鐵質豐富的食物能有效保暖，亦可預防貧血。TOPick整合營養師建議，推介多款暖身補血食物，教大家驅寒保暖！

註冊營養師葉沃暉（Roy Ip）在Facebook分享，鐵質是製造紅血球的原材料，能使面色紅潤，避免手腳冰冷的情況出現。素食者、月經流量過多或經期比正常時間長的女士們有機會出現鐵質水平過低，導致貧血情況。

Roy指出，含豐富鐵質的食物包括了紅肉、雞蛋、大豆、菠菜、黑芝麻、豆腐、堅果等。當中維他命C能增加植物性鐵質的吸收，因此建議選擇鐵質和維他命C的食物一同補充。

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而澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）亦曾受訪指出，一些動物性食物如海產類、牛肉豬肉等含豐富鐵質，是製造紅血球的必要原素，可達「補血」之效。

Gloria表示，女性如果缺乏鐵質，加上周期性失血，可導致臉色蒼白、容易疲勞、頭暈、腸胃不適等。

Gloria表示，飲食中的鐵質分為血基鐵質（heme iron） 及非血基鐵質（non-heme iron） 2種，血基鐵質來源主要來自動物，而非血基鐵質的來源主要來自植物。血基鐵質比非血基鐵質的吸收率高。血基鐵質的吸收率高達15至35%，亦不容易受飲食中其它營養素影響。

在植物性食物中，最高鐵質為黑芝麻，100克含22.7毫克鐵質。不過，Gloria提醒，一般人較少一天吃100克黑芝麻，相等於14湯匙，故如果市民並非素食者，可多從動物性食物吸收所需鐵質。

而她亦補充，要避免致癌風險，一星期不應吃多於500克紅肉。

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責任編輯：羅嘉欣