【面授安排】全港學校續停面授課至農曆年假　下周一起准中小學各級彈性回校上半日課

新冠肺炎疫情反覆，教育局今日（4日）宣布，全港中小學及幼稚園延長暫停面授課堂，直至學校農曆年假期，但容許中小學在下周一（11日）起彈性安排部分學生回校上半日面授課堂或進行考試，每日回校人數以全校六分之一學生為限。

教育局局長楊潤雄今午在疫情記者會上宣布，所有幼稚園及中小學，包括特殊學校及提供非本地課程學校，繼續暫停面授課堂及校內活動，由原本的1月10日，延長至學校農曆新年假期。

局方表示明白長期暫停面授課對學生有一定影響，故容許中小學按校本需要，安排少量學生回校上課，將早前容許中六及小六生回校的安排，延伸至其他年級，每天回校學生人數，同樣以全校學生人數六分之一人數為上限。

中學方面，校方可安排個別班別回校進行半日的上午或下午面授課堂，或進行考試，全校每天最多可辦兩節半日課堂，為免學生出外用膳，學校不可安排同一級別學生進行全日課堂或考試，故上下午不可安排同一級別學生回校。

小學則可安排任何班級回校，進行不多於半天面授課或考試，但不建議在下午安排任何班別回校學習或進行其他活動。

幼稚園仍須繼續暫停面授課堂；特殊學校則可參考普通學校安排；提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校），亦可讓小部分學生回校，同樣以六分之一人數為限。

按教育局早前公布安排，全港學校自去年12月2日起已暫停面授課堂，直至本月10日；而聖誕新年假後，部分學校今日起已陸續恢復網上授課。

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記者：馮琪雅