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【12港人案】2名家屬委託律師被吊銷執業資格

政治 16:10 2021/01/04

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任全牛（左），盧思位（右）。（網上圖片）

12港人偷越邊境被捕案，其中10人上周已在深圳宣判。不過，案中2名家屬委派的內地律師——任全牛和盧思位，先後收到通知，被吊銷執業資格通知。

被捕港人喬映瑜家屬委託的律師盧思位，今日收到四川省司法廳的通知書，指其在網上多次發表不當言論，時間跨度長，發文數量多，「嚴重損害律師行業形象」，造成惡劣社會影響，已觸犯內地的《律師法》。

至於被捕港人黃偉然家屬委託的律師任全牛，則於上月31日收到河南省司法廳通知，根據前立法會議員朱凱迪下午在社交平台上載的告知書，當局指，2018年11月7日，任全牛代理張某朗等人利用邪教組織破壞法律實施罪一案時，庭審期間有關行為，違反了《律師執業管理辦法》第39條第（三）項的規定，違法行為性質、情節惡劣，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響。

盧思位和任全牛收到所屬省份司法廳的告知書。（12港人關注組Facebook圖片）

兩份告知書均提到，盧思位和任全牛可在收到告知書起3日內，提出書面陳述、申辯意見，逾期會被視為放棄陳述、申辯權利。

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記者：林曉君

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