【新冠肺炎】今日新增53宗確診個案　43宗本地感染有6宗涉不明源頭

▲ 本港新增53宗確診個案，包括43宗本地感染有6宗涉不明源頭。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（4日）新增53宗確診個案，患者年齡介乎1至76歲，18宗於臨時檢測中心找出，10宗輸入個案、43宗本地感染，包括6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關，累計宗數達9,018宗。食物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、衞生署署長陳漢儀、醫院管理局行政總裁高拔陞、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生會出席記者會交代疫情。

張竹君指，11宗屬藍田將軍澳隧道群組，累計有12人受到感染，工種涉及搭棚、防水、雜工、釘板，已經建議該地盤停工和接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

瑪嘉烈醫院一個內科日間病房爆疫，有5名病人、醫生及護士確診或初步確診，中心決定任何人於12月28日至1月4日之間到過該內科日間病房均須接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

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政府昨日（4日）公布因為疫情考慮，衞生署及醫院管理局由今日開始，將以視像會議軟件在網上舉行疫情記者會，惟受到記協批評政府欲避開敏感問題，今日改回設有實體疫情記者會，並在政府總部舉行。詳情即看：【下一頁】

教育局局長楊潤雄今日宣布，全港中小學及幼稚園延長暫停面授課堂，直至學校農曆年假期，但容許中小學在下周一（11日）起，每日安排不多於全校六分之一學生回校上半日面授課堂。詳情即看：【下一頁】

食衞局局長陳肇始認為現時沒有條件放寬社交距離措施，現行社交距離措施將延長2個星期直至1月20日，又指農曆新年前放寬措施機會不高。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙