【惡搞親戚】姑姐無視同事確診堅持探望新生兒　人妻怒斥群腳仔老公不敢反抗

▲ 姑姐無視公司同事確診，堅持探望新生兒，人妻怒斥群腳仔老公不敢拒絕。

新冠肺炎疫情在全球肆虐接近一年，即使疫苗逐漸推出，疫情危機仍未解決，市民仍需謹慎面對，若身邊有人確診，更應自我隔離。台灣一名人妻於社交媒體投稿指，近期姑姐的公司有同事確診患新冠肺炎，惟她卻無視疫情嚴重，堅持探望新生兒，人妻大崩潰，擔憂BB健康受感染，不滿對方，更怒斥群腳仔老公不敢拒絕。

台灣一名人妻於Facebook專頁「靠北婚姻2.0」投稿，指丈夫的姐姐在電子產品公司工作，長時間在外接觸客人，姐姐知道自己高風險感染，加上不顧有公司同事確診，仍堅持與奶奶上門探望新生兒。

丈夫不敢反抗 欲帶新生兒見家人

人妻指，丈夫有一晚突然表示已經約好奶奶，隔天帶同兒子上門探望家人，包括其姐姐。奶奶固然欣喜若狂，但人妻大崩潰，「都沒有人問過我可不可以！」她無奈表示，即使丈夫已30歲，但仍是一個「群腳仔」，為免奶奶發脾氣硬著頭皮將兒子帶回家。人妻怒斥丈夫不敢反抗，

再等兩個禮拜等確定沒事會死嗎？到底你們的心情比較重要，還是寶寶的安全重要？

奶奶要求多配一把鑰匙

而且，奶奶曾要求配置多一把鑰匙，聲稱可隨時上門「幫忙」，「有事，我可以直接進來幫你們」。不過，人妻感到不被尊重，甚至感覺沒有私隱，

明明我跟老公交往的時候，還直截了當跟我說，「不要來我們家，我們家很亂」，現在直接要我們家鑰匙是哪招呀？

網民建議：堅定立場啊！

不少網民看畢帖文紛紛留言炮轟姑姐及奶奶沒有防疫意識，建議人妻直接表明立場，「不應該冒險，老公不想當壞人，那就妳當壞人，為了自己的孩子，立場還是要堅定」及「這種事情有甚麼萬一是賭不起的」，也有人建議可以以視訊見孩子。

有網民著人妻堅定不要給鑰匙，「家裡鑰匙千萬不能給，給了就沒完沒了！我奶奶之前動不動就自己開門進來，還帶別人進來，沒水準的人不懂尊重私隱的！」

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責任編輯：王明芳