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【新冠肺炎】土瓜灣郵政局櫃位員工初步確診　郵局今明兩日關閉消毒

社會 16:40 2021/01/04

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土瓜灣郵政局有員工初步確診。（資料圖片）

本地疫情嚴峻，香港郵政今日（4日）表示，土瓜灣郵政局一名櫃位員工初步確診，目前已被安排往亞洲國際博覽館社區治療設施接受治療。受事件影響，郵局需關閉兩天進行消毒。

患者最近一次上班是去年12月31日，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩，並在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他在去年12月31日晚上感到不適，今年1月2日接受病毒測試，並於今日上午接獲衞生防護中心通知初步確診。

香港郵政今日近中午時分獲悉事件後，已即時安排關閉土瓜灣郵政局至1月5日，並按照衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

香港郵政會積極配合衞生防護中心進行追蹤調查，並已即時就個案通知過去14天曾於土瓜灣郵政局內值勤的共13名人員，以及安排他們接受病毒測試。在等候測試結果期間，有關人員會在家休息。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

 

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