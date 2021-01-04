【考試壓力】網上考試期間媽媽開門叫食飯　中大生慘被教授當出貓評不合格

▲ 一名大學生在自己房中網上考試，媽媽在考試途中入房打擾，教授視為作弊。

新冠肺炎疫情下，網上學習考試已經成為趨勢，可是香港土地問題，不少人全家擠在蝸居生活，難得有自己的房間已很不錯。可是，一名大學生在自己房中網上考試，家人卻依舊煩擾他，媽媽更在考試途中「突入」，教授視為作弊，將有關考試成績評為「肥佬」，該名中大生感崩潰，在網上投稿大呻，希望求安慰。

房中網上考試受媽媽騷擾

該名中大生向facebook專頁「CUHK Secrets」投稿分享個人慘痛經歷，表示家中有「痴線老母」，在之前考試週，在網上考數學之前，已經跟媽媽說待會要考試，著媽媽自己開飯，不用理會他，更鎖起房門，避免教授見到考試中途有其他人而視為出貓。可是，該中大生考了1.5小時，媽媽忽然叫他食飯。投稿人心裡已大罵粗口：

講咗要考試啦……跟住冇應佢，反正爭半個鐘。 跟住係咁響門，心理壓力極大，如果開門應佢會當cheating（作弊），唔開又會係咁煩。

見兒子沒回應用鎖匙開房門

最後，媽媽見孩子未有回應，找鎖匙開房門，叫正在網上考試的孩子出去食飯。樓主望向媽媽並叫她出返去，此時，肯定教授是聽到及望到整個受騷擾的過程。

有感尷尬及氣憤，考完網上試後，樓主開門向媽媽大罵，「話明知考試開乜嘢門啊，考完試就會出嚟食」，而媽媽的回應反擊叫樓主啞口無言。轉述媽媽當時的話：

而家驚你自殺啊，唔係屋企比間房你？你喺橋底考試啦，公屋嘅連房都冇啊！咁鍾意駁嘴，以後自己租劏房……

教授發電郵告知不合格

樓主有苦自己知，委屈地表示一早講明會考試。更令他感到傷心的是，之後收到教授的電郵說不合格，令他大受打擊。

professor email話我有cheating ，要F咗嗰科，我係喊咗3日，係3日。

他更對網上考試留下陰影，直言現時因為online exam搞到好大壓力，「唔想都變真係想自殺，睇緊心理醫生」。

網民建議向教授上訴

網民同情投稿人，有人表示媽媽不知道考試要很長時間，出於擔心，有的建議樓主下次可以開住另一部cam，等家母可以在門外看到考緊試。而更多網民怪責教授，覺得大學責任大過媽媽，「香港一大堆離地教授，唔識體恤學生家庭狀況」、「唔好就咁接受個唔公平嘅結果，大學有上訴機制的」，建議他或動之以情， 向教授講解自己環境情況。

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責任編輯：王明芳