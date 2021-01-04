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【新冠肺炎】疫情記者會今日繼續實體舉行　陳漢儀解釋語音技術要改善未可作網上直播

社會 17:10 2021/01/04

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食物及衞生局、教育局、醫管局及衞生防護中心今日舉行聯合疫情記者會。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(4日)新增53宗確診個案，患者年齡介乎1至76歲，18宗於臨時檢測中心找出，10宗輸入個案、43宗本地感染，包括6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關，累計宗數達9,018宗。食物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、衞生署署長陳漢儀、醫院管理局行政總裁高拔陞、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生會出席記者會交代疫情。詳情即看：【下一頁】

政府昨日公布因為疫情考慮，衞生署及醫院管理局由今5日開始，將以視像會議軟件在網上舉行疫情記者伯，以在衞生防護中心大樓有效落實社交距離措施，盡量減低新冠病毒傳播的風險，引起記協等爭議，批評政府欲避開敏感問題，不過今日仍有實體疫情記者會，改在政府總部舉行。

被問到何以一日之間改變決定，食物及衞生局局長陳肇始指出，有關決定是衞生署及政府新聞處討論後落實。衞生署署長陳漢儀指出政府十分重視疫情記者會，衞生署及醫管局都是透過疫情記者會向公眾交代最新疫情，昨日公布考慮網上直播是當局一直研究，加上上月有4名中心的同事確診，故希望盡快加強有關社交距離措施，當局考慮消委會也是以網上發布考慮，由於現時語音技術未處理好，尤其是翻譯問題，故考慮各界意見後回復實體記者會。

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記者：伍瑋瑋

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