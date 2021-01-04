涉失教員資格仍留校判服務令　興德學校前校長助理申上訴終院被拒

▲ 上訴人張錦輝涉失教員資格後仍留校罪成，張申上訴終院許可被拒。(經濟日報資料圖片)

早前被揭涉校政混亂的屯門興德學校，其前校長助理涉於喪失教員資格後仍逗留校內，前助理早前經審訊後被裁定10項未經准許而逗留在學校內罪名成立，被判160小時社會服務令。前助理早前上訴被駁回後，申請上訴至終院之許可，法官今（4日）頒下判詞，指上訴理據無可爭辯之處，亦不涉及重大而廣泛重要性的法律觀點，因此駁回申請。



涉案上訴人張錦輝早前提出多項理據，要求獲准上訴至終審法院，包括相關的《教育條例》有否侵犯其獲《基本法》所保障的選擇職業自由，以及有否違反《香港人權法案》所保障的私生活權等。



法官認為，上訴人提出的合憲性爭議早已於上訴期間作出處理，法官亦已裁定相關條例合憲，並沒有違反或限制上訴人的各項權利和自由，即使有所限制，亦毫無疑問屬合理及相稱的。



至於上訴人引用前立法會議員梁國雄就在囚期間被強制剪頭髮一案，說明有關差別待遇的處理，法官則認為本案上訴人已被取消教員資格，因此才被條例規定未經准許不可逗留學校，有關規定適用於所有已被取消資格的教員，因此並無差別待遇。



而且，上訴人質疑被取消註冊的老師對學童會構成威脅只屬臆測，但法官認為有關條例的背景及立法方向，本來就是為了保護學童的安全。法官認為根據證人證供，這並非臆測，而上訴人亦可透過其他途徑提出反對。



法官認為，有關條例並沒有造成差別待遇，而即使有所限制，亦屬合比例的限制，因此屬合法和合憲。法官因此認為，上訴人提出的理據無可爭辯之處，亦不涉及重大而廣泛重要性的法律觀點，因此駁回申請。

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記者：楊詠渝