坪石邨公屋戶擁1,600萬大埔地皮房產　瞞報資產被判監14日

▲ 坪石邨公屋戶被揭發擁1,600萬大埔地皮房產，瞞報資產被判監14日。

一名居住於坪石邨的公屋居民，去年申報入息資產時，報稱沒有土地及物業；然而房署揭發該公屋戶在案發時，擁有一幅位於大埔的土地，2018年至2020年地皮正在建屋，土地及物業價值1,600萬元。涉案人士忽略申報物業，被控違反《房屋條例》，今（4日）於觀塘法院被判監14日。

案情指，去年該公屋居民填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地及物業，並聲稱其家庭總資產淨值不超逾現行公屋入息限額100倍。其後經調查揭發，該名公屋居民案發時擁有一幅位於大埔的土地，並獲地政總署於2018年批出建屋牌照及於去年發出完工證，該土地及物業的價值為1,600萬元，並不符合租住公屋資格。

該名公屋居民因忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》第27（a）條，而被房屋署作出檢控。被告今日（4日）上午在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情嚴重，即時判處被告監禁14天。

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發言人表示，入息及資產申報表是用作釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住户必須準確填寫。因此，在作出申報前，住户應仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。

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責任編輯：吳卓峰