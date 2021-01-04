【好人好事】8個月大確診女嬰隔離不願吃奶粉　善心人響應號召3小時籌180袋母乳

▲ 北京一名8個月大確診女嬰被隔離不願吃奶粉，獲一班好心媽媽群捐贈母乳。

北京出現零星確診個案，在2020年最後一日有2宗確診病例，為一對婆媳，新手爸爸獨自帶著8個月大女嬰入住隔離酒店，期間女嬰因吃不到母乳而大哭，防控人員及婦聯等部門在網上號召有心人捐贈母乳，於3小時內迅速籌到180袋母乳，足夠食20日。其後女嬰也證實確診，被轉送到醫院診治。

女嬰和爸爸入住隔離酒店

綜合內地傳媒報道，於2020年12月31日，北京順義區南彩鎮一小區有婆媳二人確診新冠肺炎，需送院接受治療，8個月大女嬰和新手爸爸均為密切接觸者，需雙雙入住隔離酒店。

由於見不到媽媽，女嬰情緒緊張、嚎啕大哭，拒絕食奶粉，令爸爸心急如焚。順義區婦聯等相關部門緊急協調，指揮部及酒店馬上提供儲存母乳的雪櫃，以及暖奶器等用品，並在網上號召有心人捐贈母乳。

有一名8個月大的嬰兒在集中隔離，急需冰鮮或冷凍母乳，如能提供請盡快與我聯繫。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

訊息馬上被瘋傳，媽媽們紛紛伸出援手，12月31日當日已有20袋母乳應急，1月1日再收到約180袋捐贈母乳，更只花3小時便順利將母乳送到嬰兒所在的隔離酒店，奶量足夠女嬰食20天。現時有近20名順義區的媽媽報名接力提供母乳。

工作人員︰運送母乳與時間賽跑

一名防控工作人員指出，由於母乳易變質，且在疫情期間運送難度增加，運送母乳是和時間賽跑。

我大約早上8點半出門，第一站先去2位媽媽那裡取母乳，將她們剛剛準備好的近50袋母乳取走。之後趕緊駕車往後面2位媽媽處，取大約130袋母乳，送到女嬰所在的隔離酒店。

酒店再三消毒母乳袋才送入房

當酒店接到母乳後，先在大門外進行消毒，再拿到指揮部用酒精消毒濕紙巾，為每一個母乳儲存袋進行消毒，雙層包裝好後，再由醫護人員穿好整套防護服，送到房間給女嬰。當女嬰聞到母乳的香味後，很快便吃飽睡熟，情緒恢復正常。

不過，女嬰於1月1日確診為陽性，需轉送到當地至當地醫院。目前已確定的密切接觸者8人，均已進行集中隔離醫學觀察。

同場加映︰家長入屋接觸小朋友前防疫五部曲

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰林綺玲