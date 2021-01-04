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【新冠肺炎】陳肇始：當局向紀律部隊及其他部門借調人手　協助追蹤密切接觸者

社會 17:38 2021/01/04

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（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，食衞局局長陳肇始提到港府將安排紀律部隊及向其他部門借調人手，支援衞生署追蹤及安排密切接觸者；同時亦正與創科局等相關部門，開發追蹤確診者及密切接觸者工作，整個密切接觸者追蹤工作仍需大量人手，有關工作已由政務司司長統領的跨部門小組安排及推進。

她解釋，有關資科平台是為提高現時衞生署追蹤工作效率，及令效能更快，統一收集追蹤密切接觸者資料，簡化以往透過人手輸入的程序及加快檢測。

衞生署署長陳漢儀亦稱，所涉平台由當局聯同跨部門協作，首階段已與醫管局平台結合，下一步盼可加強平台，如以病人身份證號碼就知悉其住處等。

陳肇始形容，現時防控措施略見成放，惟個案回落非常慢，而由12月31至1月2日，3日間約有3.8萬人透過流動站檢測中心接受強制檢測。

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記者：陳正怡

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