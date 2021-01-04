運輸工人涉藏鐳射筆　官裁定管有攻擊性武器等兩罪脫

▲ 裁判官質疑防暴警員王立聰證供存在不可能性。(經濟日報資料圖片)

去年9月有人在太子港鐵站外聚集，49歲運輸工人涉在太子站出口外拒捕，及後在警署電梯大堂內被搜出1枝鐳射筆時，他涉甩開警員及向前走。涉案運輸工人否認在公眾地方管有攻擊性武器及抗拒警務人員罪，經審訊後，今（4日）於西九龍裁判法院被裁定兩項罪名不成立。裁判官指不理解為何防暴警員要在電梯大堂搜身，加上被告身處警署內，難以想像被告能走到何處，被告亦不可能認為自己能逃離警署內部，指防暴警員的證供存在不可能性。

被告陳卓傑（49歲）報稱運輸工人，否認1項在公眾地方管有攻擊性武器，及1項抗拒在正當執行職務的警務人員。

控罪指，被告於2019年9月22日在港鐵太子站外無合法辯解而攜有1個能發出鐳射光束的裝置；及在太子站C1出口外抗拒在正當執行職務的警員。

裁判官今裁決時指，控方傳召女警長郭嘉嘉及防暴警員王立聰作供，郭供稱她案發時身處旺角警署內，看見1名男子疑用噴漆塗鴉警署牆，及後有防暴防警從警署跑出，並追捕疑犯。

裁判官續指，王則供稱看見被告從太子站B1出口跑向C1出口，懷疑被告有份犯案，遂上前捉著被告雙肩，惟被告擺動身體掙扎，最終被制服地上及後被帶回警署，王在電梯大堂對被告進行快速搜身，並搜出1枝鐳射筆，惟被告被鎖上手扣後，被告情緒激動，用身體甩開警員及向前走，其後跌倒及額頭受傷。

惟裁判官指，王的證供有數個不合理之處，指王在電梯大堂進行搜身，但電梯大堂鄰近報案室，不理解為何王不在報案室內搜身，王亦無法給予合理解釋，而且王稱被告被搜出鐳射筆後，用身體甩開警員及向前走，惟王將被告帶到電梯大堂前，經過了警署內多處，裁判官指任何人在這種情況下，都不可能認為自己能逃離警署內部，亦難以想像被告到底能走到何處，指王的證供存在不可能性，遂不接納王在拘捕時及警署內的證供。

裁判官指被告自辯供稱，涉案鐳射筆是用作工作用途，他會使用鐳射筆的白光功能作照明用，被告又供稱背包中被搜出防毒面具及生理鹽水等物品，因為他亦有經營網台直播，物品用作報導示威現場，惟他案發時到場是約了朋友吃晚餐；被告朋友亦以辯方證人身份作供。

惟裁判官拒絕接納被告及其友人之證供，指如果被告要用於工作時照明，應該購買電筒，而被告當日並沒打算直播，帶有防毒面具及生理鹽水等物品不合理，亦不接納被告指自己忘記執拾背囊的解釋，指帶有關物品上班及外出，必然會有不便。

裁判官又指，被告供稱警員當時無故用警棍打向他，在他倒地後仍繼續施襲，但警員如果要進行私刑，亦應該不會在該開揚地方進行，認為被告沒有披露全部事實，證供難稱可靠或可信。

惟裁判官亦考慮到，在剔除王的證供後，控方的證據不足以證明被告攜有鐳射筆是有傷人意圖。裁判官指無證據顯示現場有聚眾示威，被告亦沒有與警對峙，身上物品亦不代表被告參與暴力示威，而郭雖看見有男子涉塗鴉警署外牆，但被告沒有被搜出噴漆。裁判官最終裁定被告兩項罪名均不成立；被告沒有訟費申請。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌