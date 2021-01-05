【同性婚姻】台灣同志媽媽合法結婚卻不合法生子　赴柬埔寨人工受孕捱429針成功誕女

▲ 同志媽媽合法結婚卻不合法生子，選擇赴柬埔寨人工受孕成功誕女。

台灣一對同志伴侶雖然合法結婚，卻無法合法地在台灣生兒育女，唯有選擇遠赴柬埔寨接受人工受孕。紀錄片《非法母親》藉著拍攝二人的懷孕過程，分享二人一路上遇到的生理、心理、法律挑戰，紀錄同性婚姻通過後，依然無法合法生兒育女的故事。

紀錄片《非法母親》主角小雨及世平，是19年台灣同性婚姻專法通過後合法結婚。但二人卻因法律關係，無法在台灣接受人工受孕，生兒育女。

在台灣價格好，醫療好，但2個女生沒有權利做人工受孕。只能去國外做。

於是在2019年2月，2人前往柬埔寨取卵。二人選擇A卵B懷的方式，即採用世平的卵子，植入小雨體內，由小雨懷胎。經歷過第1次植入失敗後，第2次終於成功懷孕。

世平非常希望可以跟我綁得很緊，如果是用我的卵子，我來生真的完全沒有關係。最後決定是A卵B懷的方式，交換卵子，這樣才能成為真正愛的結晶。

雖然成功受孕，但真正的痛苦現在才開始。小雨表示孕期非常痛苦，嘔了5個月，頭痛到沒有辦法睡覺，5個月以來都是24小時暈車的感覺。另外，由於自己有妊娠糖尿，又沒辦法用飲食控制，所以每日早晚都要各打1針胰島素。即整個懷孕期間，共捱了429針。

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终於，小雨成功剖腹生產。小雨見到女兒時，激動地表示：「真的很感動，37週又待產了30幾小時，只希望孩子可以健康成長。」

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而世平則表示：

雖然孩子是我的DNA，但我其實跟她在法律上沒有任何關係，我必須寫信給法院，申請收養，才可以真正成為她的母親。

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二人相信，同志家庭裡面長大會很辛苦，但女兒一定有能力可以度過一切：

因為我們會很愛很愛她，試圖不要去嫌棄她，我一定會在她身邊，讓她知道，你真的是最棒的！

完整紀錄片：

責任編輯：羅嘉欣