【新冠肺炎】再多44名新冠病人康復出院　仍有50名留醫病人情況危殆

本港新冠肺炎疫情持續，本港今日新增逾53宗確診個案，10宗為輸入個案，43宗本地個案中，有6宗源頭不明。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報69宗個案，並有44名病人康復出院，至今累計8054病人出院。現時仍有728名確診病人留醫，當中有50人危殆，45人情況嚴重，633人情況穩定。

她又公布，瑪嘉烈醫院內於12月28日有一名到訪過內科日間病房的病人，其後證實確診，而其家人早前已確診，醫院追蹤後找到2名病人2名醫護初步確診，現時仍在做追蹤，有40多位病人去過該病房，大部份是血科病人，會列為密切接觸者須安排檢疫。現有20多位職員亦會被列為緊密接觸者須檢疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜