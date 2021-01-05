【斷捨離】《執屋》港爸花10萬收藏一屋模型玩具難割捨　太太戲言：不如我賣晒你所有模型

▲ 有港爸花10萬收藏一屋模型玩具。

模型是不少男人的浪漫，ViuTV節目《執屋》最新一集，來到住了一家三口、並快將迎接第二胎小兒子的單位。由於屋主Juno是一個超級模型迷，家中擺放極多玩具模型，可謂無處不在，也是今次執屋隊伍面對的最棘手難題。

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屋主Juno和太太Angel，以及2歲半女兒共住兩房一廳單位。兩間房中，一間是主人房，另一間是專用來擺放收藏品的模型房，只因Juno的夢想：

夢想係砌模型同瞓覺嘅地方分開，直到搬入嚟，決定細房用嚟做模型房。

目前太太Angel懷孕中，預計兒子8月底出生。Juno在與老婆商量後，決定將模型房改用途，目標是兒子出生後，能將模型房改裝成兩個孩子的房間。

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小占見到一屋模型，忍不住問Juno是否有過千樣收藏品，Juno就表示自己未數過，但「投資」了大約10萬元左右在收藏品上。連太太也曾戲言：

我上網係度講話，不如我賣晒你所有模型。佢話唔好呀，砌咗（模型）更值錢。

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除了模型房外，Juno家中雜物眾多，主持人Cathy仔一入屋時也直言：「一入到去花多亂，每道牆一定有些東西。」而Juno亦承認，屋內雜物越來越多、越來越亂，越來越少位置是最大問題。

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Cathy仔和Angel負責收拾被雜物淹沒的飯枱。Angel表示，每次要用枱時，都要將雜物堆疊起來，而一切元兇其實是她自己。

她坦言自己不愛整理，主要是由老公負責執屋。對於Juno對模型的癡迷熱戀，Angel也聽過不少人指指點點：

好多人都話：「唔會囉，我唔會畀我老公咁樣」、「癡線，咁多玩具」、「做咩啫？依家好多錢、好多位咩？」我覺得佢影響唔到我，又影響唔到女兒，咁我覺得無問題囉。

她又講：「我自己都係咁嘅人，佢唔係唔鍾意執嘢，係我唔鍾意。」見到老公會負責任地花時間整理玩具、逐個吸塵，她反而是欣賞，亦覺得不影響自己，所以可接受：

我忍容佢啲玩具，定係佢容忍我唔執嘢，其實係雙向，大家都係度容忍大家。

而節目中亦分享了一些收拾小朋友玩具及整理家中雜物的技巧：

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責任編輯：羅嘉欣