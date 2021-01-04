【職場奇聞】請假808天被「炒魷魚」  員工怒告公司竟獲勝訴

▲ 近日英國有一名員工因為向公司請了超過800天的假期遭到開除，該員工對此不滿，但告上法庭後竟獲勝訴，更可額外得到一筆賠償金。

職場上的請假規定，往往是影響勞資雙方關係的其中一個重要因素。若員工太常請假會被公司認為散漫；但規定太嚴不讓員工請假，又會導致打工一族認為沒有彈性，勞資雙方因請假衍生的爭議也因此頻傳。近日英國就有一名員工因為向公司請了超過800天的假期遭到開除，該員工對此不滿，但告上法庭後竟獲勝訴，更可額外得到一筆賠償金。

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綜合外媒報導，英國一名任職於跨國汽車公司捷豹路虎（Jaguar Land Rover）長達20年的員工Vic Rumbold，他經常因為身體健康或工傷而缺勤，也有試過因為涉嫌毆鬥而請假。在職期間，他一共請了808天的病假，最後4年間病假天數更高達405天。

對此，公司經理Jon Carter就進行了一項評估，認為Rumbold嚴重影響公司生產，表示這808天假讓公司損失成本約10萬英鎊（約港幣106萬元），並於2018年12月，以「行為和能力有所不足」為由將他解雇。遭開除的Rumbold因不滿辭退原因而告上法庭；法庭上，公司經理指出，這是他見過最糟糕的缺勤紀錄。

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事實上，Vic Rumbold於2018年被診斷出患有髖關節疾病，導致他該年3月至8月無法工作，迫於無奈下必須請假動手術，因此他又請了12週的假期。術後由於行動不便，無法回到組裝生產線，公司就曾提出替代工作方案給他，但都是需要長時間站立的工作，公司甚至因為擔心會刮傷汽車，要求他在工作期間禁止使用柺杖。

最後，審理此案的法官Judge Johnson判決時指出，捷豹路華並沒有正確遵循考勤管理程序（Attendance Management Procedures），在沒有警告、沒有要求改進的情況下，直接以不合理理由將罹病員工解雇，相當不公平。他又認為，公司應該遵循醫生的建議，為Rumbold安排一份能坐著的替代工作，而非直接開除。所以，他判決公司應該要支付一筆賠償金彌補Rumbold被解雇的損失，不過確實的金額就有待之後才能確定。

責任編輯：施雯雯