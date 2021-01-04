  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (週一) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情分析】袁國勇指防疫措施未可放寬需要做好個案追蹤　密切接觸者的接觸者都要跟進

社會 18:00 2021/01/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

袁國勇視察瑪嘉烈醫院情況。（黃傑偉攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（4日）新增53宗確診個案，患者年齡介乎1至76歲，18宗於臨時檢測中心找出，10宗輸入個案、43宗本地感染，包括6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關，累計宗數達9,018宗。

瑪嘉烈醫院內科及日間醫療中心出現院內傳播，至今有5名病人及醫護確診或初步確診新冠肺炎，逾60名醫護及病人要送往檢疫中心，去年12月28日後曾於涉事病房逗留人士須強制檢測。政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇到場了解後認為，出現院內感染是源於社區爆發情況嚴重，需要到訪醫院的患者或因此將社區的病毒帶入醫院，繼而透過空氣短距離傳播開去。詳情即看：【下一頁】

被問到政府延長二人限聚令等防疫措施至1月20日，是否需要進一步收緊，袁國勇指出本港現時仍有40至50宗確診個案，防疫措施不可以放，否則又會反彈，料確診個案會愈來愈少，7至10日前的確診個案引發瑪嘉烈醫院的感染情，形容「即使7至10日前的個案都可以引起70至80宗病例，可想而知幾嚴重!」

他表示現時最重要是政府有做好個案追蹤，包括確診者的密切接觸者的接觸者都要了解他們的情況。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉、伍瑋瑋

 

相關文章

【新冠肺炎】將軍澳藍田隧道地盤增11人確診　累計12人染疫
今日 16:54
【新冠肺炎】將軍澳藍田隧道地盤增11人確診　累計12人染疫
【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院內科日間病房現爆發　2名醫護人員及2名病人初步確診
今日 17:09
【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院內科日間病房現爆發　2名醫護人員及2名病人初步確診
【新冠肺炎】今日新增53宗確診個案　43宗本地感染有6宗涉不明源頭
今日 16:52
【新冠肺炎】今日新增53宗確診個案　43宗本地感染有6宗涉不明源頭
【新冠肺炎】疫情記者會今日繼續實體舉行　陳漢儀解釋語音技術要改善未可作網上直播
今日 17:10
【新冠肺炎】疫情記者會今日繼續實體舉行　陳漢儀解釋語音技術要改善未可作網上直播
【新冠肺炎】陳肇始：當局向紀律部隊及其他部門借調人手　協助追蹤密切接觸者
今日 17:38
【新冠肺炎】陳肇始：當局向紀律部隊及其他部門借調人手　協助追蹤密切接觸者
香港大學李嘉誠醫學院 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 iPhone 12 生物學

最高瀏覽

【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
14:46 2021/01/03
【分手收場】外母婚宴當日要求女婿為她洗腳 男方父母不滿女方得寸進尺嬲爆離場
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
14:37 2021/01/02
【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉
11:32 2021/01/01
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉