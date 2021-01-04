【疫情分析】袁國勇指防疫措施未可放寬需要做好個案追蹤　密切接觸者的接觸者都要跟進

▲ 袁國勇視察瑪嘉烈醫院情況。（黃傑偉攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（4日）新增53宗確診個案，患者年齡介乎1至76歲，18宗於臨時檢測中心找出，10宗輸入個案、43宗本地感染，包括6宗涉及不明源頭感染，37宗與早前個案相關，累計宗數達9,018宗。

瑪嘉烈醫院內科及日間醫療中心出現院內傳播，至今有5名病人及醫護確診或初步確診新冠肺炎，逾60名醫護及病人要送往檢疫中心，去年12月28日後曾於涉事病房逗留人士須強制檢測。政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇到場了解後認為，出現院內感染是源於社區爆發情況嚴重，需要到訪醫院的患者或因此將社區的病毒帶入醫院，繼而透過空氣短距離傳播開去。詳情即看：【下一頁】

被問到政府延長二人限聚令等防疫措施至1月20日，是否需要進一步收緊，袁國勇指出本港現時仍有40至50宗確診個案，防疫措施不可以放，否則又會反彈，料確診個案會愈來愈少，7至10日前的確診個案引發瑪嘉烈醫院的感染情，形容「即使7至10日前的個案都可以引起70至80宗病例，可想而知幾嚴重!」

他表示現時最重要是政府有做好個案追蹤，包括確診者的密切接觸者的接觸者都要了解他們的情況。

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記者：黃傑偉、伍瑋瑋