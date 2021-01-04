【怪獸家長】放任頑童餐廳尖叫鬥大聲　店員好心相勸卻被無恥家長反鬧：小孩就是要尖叫

▲ 台灣一名餐廳員工發帖，指有怪獸家長放任小朋友餐廳尖叫鬥大聲，員工好心勸喻卻被鬧。

爸媽帶小朋友外出，遇上小朋友扭計失控，就是考驗父母的時刻！然而，有些家長不當的處理方法或會引人討厭，變成人見人憎的「怪獸家長」。台灣一名餐廳員工在社交媒體發帖，指日前工作的餐廳接待一個家庭，從入座開始小朋友不停尖叫，旁邊的家長只顧自己聊天，放任孩子尖叫。員工忍不住上前勸喻，無恥家長竟反駁，「我小孩就要尖叫啊！你要我怎麼控制他？不然你來教我啊！不能體諒一下嘛？」員工聽見非常無奈，「教育孩子難道不是爸媽的責任嗎！」

家長不理小朋友尖叫

台灣一名餐廳員工於在Facebook群組「爆怨公社」發帖表示，在工作的餐廳日前接待一個家庭，2名小朋友從入座開始尖叫，家長沒有想阻止的念頭，只顧自己聊天。員工本以為小朋友肚子餓才尖叫，

結果菜都上齊了，尖叫卻從來沒有停止過，兩名小朋友甚至還在比誰大聲，家長依舊只顧聊天。

員工勸喻竟被反鬧：不能體諒一下嗎？

由於餐廳環境不大，尖叫的聲音環繞整間餐廳，其他客人也向員工反映難以忍受，他忍不住上前勸喻，「不好意思，有客人反映，聲音有點太大了，可能要麻煩你們控制一下」。豈料，家長竟反駁，

我小孩就要尖叫啊，是要我怎麼控制？不然你來教我，怎麼不要讓他尖叫啊！沒生過小孩才會講出這種話，不能體諒一下嗎？

尖叫聲導致鄰桌客人提前離席

他無奈表示，餐廳內的其他小朋友年紀差不多，卻乖乖地坐在椅子上不吵不鬧，最終難頂的尖叫聲致鄰桌的客人提前離席。員工憤怒說，

不會教可以不要生啊！究竟是誰不會教，你不覺得丟臉我都覺得丟臉，第一次遇到這種人。教育孩子難道不是爸媽的責任嗎！

網民：唔識教唔好生

帖文隨即引來網民討論，狠批怪獸家長，「最討厭聽到說，小孩子很難控制了，根本就沒管過啊」、「就不會教而已，哪有甚麼控制不住」及「沒有不受控的孩子只有不會教的父母」。

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責任編輯：王明芳